PAŻP: osoby zainteresowane pracą kontrolera ruchu lotniczego mogą zgłaszać się do 12 listopada

Do 2024 r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) planuje wyszkolić 139 kontrolerów ruchu lotniczego - mówi PAP p.o. prezesa PAŻP Janusz Janiszewski. Osoby odporne na stres, z wyobraźnią przestrzenną, podejmujące błyskawicznie decyzje mają czas do 12 listopada na złożenie podań.

"Wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podjęła decyzję o przedłużeniu naboru na kurs kontrolera ruchu lotniczego. Aplikacje można przesyłać do wtorku, 12 listopada tego roku" - przekazał Janiszewski.



Dodał, że w Polsce pracuje ok. 570 kontrolerów ruchu lotniczego. "Do 2024 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamierza wyszkolić dodatkowych 139 osób" - dodał.



Z danych PAŻP wynika, że dziennie w polskiej przestrzeni powietrznej jest ok. 3500 samolotów, a to oznacza odpowiedzialność kontrolera ruchu lotniczego za życie ponad 600 tys. osób każdej doby.



"Kontroler zawsze musi zaplanować kilka możliwych rozwiązań dla każdej sytuacji w przestrzeni powietrznej. Samoloty latają z prędkością 900 km/h, więc presja czasu jest ogromna. Musi działać szybko i z wyprzedzeniem. Do tego potrzebna jest silna osobowość i umiejętność pracy w grupie, bo nad bezpieczeństwem lotu czuwa sztab ludzi" – tłumaczy Janiszewski.



Kandydaci na kontrolerów muszą mieć zdaną maturę i znać język angielski na poziomie min. B2, być niekarani i w dobrym stanie zdrowia.



"Poszukujemy osób, które oprócz umiejętności pracy w zespole, wybitnej spostrzegawczości, umiejętności szybkiej oceny sytuacji i szybkiego podejmowania decyzji, mają ponadprzeciętną odpornością na stres. W tym zawodzie cały czas trzeba mieć świadomość, że od właściwej decyzji zależy życie setek, a czasem tysięcy osób" - mówi Janiszewski.



Szkolenie trwa około dwóch lat i jest identyczne w każdym kraju Unii Europejskiej. Prowadzone jest przez wykwalifikowanych specjalistów, doświadczonych pracowników PAŻP oraz czynnych zawodowo instruktorów - kontrolerów ruchu lotniczego.



"Na początku obejmuje duży zakres wiedzy teoretycznej m.in. z kontroli ruchu lotniczego, prawa, meteorologii, podstaw aerodynamiki, zarządzania przestrzenią powietrzną, czy bezpieczeństwa operacji lotniczych" - wyjaśnił Janiszewski.



Kolejny etap to szkolenie na symulatorze, które trwa około siedmiu miesięcy, a po nim, przez około rok, kursanci ćwiczą pod okiem instruktora na przyszłym stanowisku pracy.



Etap szkolenia kończy egzamin państwowy organizowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Po nim nabywa się licencję kontrolera ruchu lotniczego, która uprawnia do wykonywania zawodu.



PAŻP podkreśla, że kontroler ruchu lotniczego może zarabiać pensję utrzymującą się na poziomie kilkakrotności średniej krajowej, a także otrzymywać pakiet socjalny.



Zgodnie z przepisami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej dzień pracy kontrolera trwa siedem i pół godziny, z czego na stanowisku może przepracować pięć i pół. Po dwóch godzinach pracy kontroler ma obowiązkową godzinną przerwę w trakcie której może odpocząć i zregenerować siły przed kolejną dwugodzinną służbą.



Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to jedyna instytucja kształcąca i zatrudniająca kontrolerów ruchu lotniczego. PAŻP gwarantuje też zatrudnienie dla wszystkich, którzy dostaną licencję.



PAŻP odpowiada ponadto za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.