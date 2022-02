Pekao Bank Hipoteczny zwiększył rezerwę na ryzyko prawne związane z kredytami we frankach

Pekao Bank Hipoteczny zwiększył rezerwę na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego o 92,5 mln zł. Rezerwa obciąży wyniki banku za 2021 r.

„Zarząd Banku podjął decyzję o zwiększeniu rezerwy na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do CHF w stosunku do wartości rezerwy wskazanej w Raporcie półrocznym Banku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, który został opublikowany w dniu 29 lipca 2021 roku, o łączną kwotę 92 546 tys. zł” – podał w piątek w komunikacie bieżącym Pekao Bank Hipoteczny.