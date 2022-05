Pekao: konsorcjum banków sfinansuje budowę farmy fotowoltaicznej

Bank Pekao podkreślił, że po uruchomieniu produkcji będzie to największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Zaznaczono, że Bank Pekao będzie pełnił rolę Agenta Kredytu, Agenta Zabezpieczeń oraz Banku Rachunków, a także zapewni hedging stopy procentowej.

Jak podano, farma fotowoltaiczna o całkowitej docelowej mocy 285,6 MWw powstanie na Pomorzu. Inwestycję zrealizuje Goldbeck Solar przez spółkę celową Stigma. Partnerem Goldbeck Solar w tym przedsięwzięciu jest Respect Energy.

"Transakcja będzie sfinansowana w ramach konsorcjum trzech banków. Łączna wysokość finansowania jakiego udzielą banki to 763,4 mln zł, z czego ponad jedną trzecią środków udostępni Bank Pekao" - podał bank.

"To kolejna w ostatnich tygodniach umowa Banku Pekao na finansowanie dużego projektu w energetyce odnawialnej i zarazem kolejny krok na drodze do wzrostu udziału zielonego finansowania w naszym portfolio kredytowym" - zwrócił uwagę wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński.

Goldbeck Solar Group jest międzynarodową grupą, która specjalizuje się w budowie systemów fotowoltaicznych na całym świecie. Działa zarówno jako deweloper oraz w pełni zintegrowany dostawca.

Respect Energy to polska, niezależna firma zajmująca się obrotem energią elektryczną. Działa w 21 krajach i koncentruje się wyłącznie na energii odnawialnej. W 2021 roku miała 50 mln zł EBITDA i 4 mld zł przychodów.

Przypomniano, że Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł - wyliczono.

Bank dodał, że udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.