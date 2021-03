Pekao: czas na cyfryzację. Jest nowa strategia

Pekao planuje do 2024 r. osiągnięcie 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej. Postawi na bankowość w kanałach zdalnych i będzie dążyć do tego, aby umożliwić klientom załatwienie prawie wszystkich spraw online - poinformowała spółka w strategii na lata 2021 - 2024.

Dodano, że główne cele strategiczne w perspektywie roku 2024 to, poza 3,2 mln klientów bankowości mobilnej, osiągnięcie rentowności kapitału własnego ROE na poziomie około 10 proc. i obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów C/I do poziomu około 42 proc.