Pekao: sprzedaż detaliczna na plusie; budownictwo notuje dwucyfrowe spadki

Dane o sprzedaży detalicznej wskazują na powrót normalnych zachowań polskich konsumentów. Z kolei produkcja budowlana jest o 15 proc. niższa niż przed pandemią - ocenił Piotr Bartkiewicz z Pekao.

GUS podał dane o dynamice sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2020 r.

"Sprzedaż detaliczna dołącza do grona danych zaskakujących w lipcu na plus" - napisał Bartkiewicz. "W cenach stałych wzrosła o 3 proc. rok do roku, co jest wartością wyraźnie wyższą od konsensusu rynkowego i naszej prognozy (odpowiednio -0,6 i +0,5 proc. rdr)" - dodał.

Według niego sprzedaż dostarczała pozytywnych niespodzianek w każdym miesiącu po odmrożeniu gospodarki, począwszy od maja.

"Przegląd szczegółów odczytu wskazuje na źródła zaskoczenia" - ocenił Bartkiewicz. "Przede wszystkim żwawsze od naszych założeń okazały się wyniki sprzedaży dóbr trwałych: sprzedaż samochodów wzrosła w ujęciu rocznym o 0,7 proc. (zakładaliśmy spadek o 2,9 proc. rdr, a kategoria meble, RTV i AGD zanotowała kolejny z rzędu solidny przyrost, 15,8 proc. r/r (wobec naszych oczekiwań wzrostu o 9,8 proc. rdr)" - dodał.

W ocenie eksperta ten wzorzec widać już w danych z poprzednich miesięcy i brak hamowania w lipcu wskazuje na to, że mamy do czynienia nie tyle z realizacją popytu odroczonego, co raczej z powrotem normalnych zachowań polskich konsumentów. Bartkiewicz dodał, że do listy pozytywnych niespodzianek możemy też zaliczyć mniejszy od szacunków spadek sprzedaży paliw w ujęciu rocznym.

Ekspert stwierdził, że V-kształtne odbicie sprzedaży detalicznej nie jest jedynie udziałem Polski, a wręcz przeciwnie – w każdej z większych gospodarek, pomimo różnych odpowiedzi polityki publicznej na recesję, odnotowano bardzo podobne trajektorie sprzedaży i już w czerwcu była ona bliska poziomom sprzed pandemii m.in. w strefie euro, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

"Mówi to zatem więcej o naturze obecnej recesji (dla większości sektorów to bardziej katastrofa naturalna niż klasyczna recesja), niż o kondycji jakiejkolwiek konkretnej gospodarki" - ocenił Bartkiewicz.

"Wybiegając w przyszłość, możemy zauważyć, że sierpniowe dane o koniunkturze konsumenckiej stanową przestrogę przed rysowaniem zbyt optymistycznych scenariuszy dla konsumpcji, zwłaszcza dla tej jej części, której nie obserwujemy w danych miesięcznych" - dodał.

Jego zdaniem słabość wybranych kategorii konsumpcji nie przekreśla jednak podstawowego wniosku dotyczącego V-kształtnego odbicia sprzedaży detalicznej.

Nieruchomości Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe. ZAPISZ MNIE

× Nieruchomości autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski Wysyłany raz w tygodniu Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe. Chcę otrzymywać newsletter Nieruchomości * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Według Bartkiewicza o tym, że sprzedaż detaliczna nie stanowi całości aktywności ekonomicznej, świadczą dobitnie fatalne wyniki budownictwa za lipiec. "Produkcja budowlano-montażowa pobiła nawet naszą pesymistyczną prognozę (-6,4 proc. rdr wobec konsensusu spadku o 4 proc. rdr) i spadła w ujęciu rocznym o 10,9 proc." - napisał ekspert. "Skorygowanie o czynniki sezonowe i kalendarzowe nie poprawia obrazu i tutaj spadek wyniósł -3,6 proc. miesiąc do miesiąca" - dodał.

Jego zdaniem produkcja budowlana jest już o 15 proc. niższa niż przed pandemią, pomimo że budownictwo nie było objęte praktycznie żadnymi epidemicznymi restrykcjami.

Wedle Bartkiewicza słabość budownictwa bierze się z trzech czynników.

"Po pierwsze, bezprecedensowo ciepła zima spowodowała przesunięcie wielu prac w czasie i ich kumulację w miesiącach, w których zazwyczaj nie są realizowane" - ocenił.

Drugim czynnikiem - według eksperta - jest to, że w wyniku oddawania niektórych inwestycji drogowych do użytku w inwestycjach infrastrukturalnych pojawiła się luka, która może potrwać kilka miesięcy, przynajmniej do zakończenia fazy projektowej inwestycji realizowanych w formule "Projektuj i buduj".

"Po trzecie (i najważniejsze), pandemia i związana z nią recesja w sposób drastyczny i negatywny wpłynęła na inwestycje prywatne" - napisał. Zwrócił uwagę, że ich efektywne zamrożenie widać już było w danych szczegółowych za II kwartał, w których budownictwo komercyjne i przemysłowe okazało się szczególnie słabe.

Zdaniem eksperta te tendencje utrzymają się w kolejnych miesiącach, a realokacja sektorowa, zmiany preferencji np. co do pracy zdalnej oraz gigantyczna niepewność co do sytuacji gospodarczej będą ciążyć inwestycjom prywatnym, a skala ich spadków jest być może najważniejszym pytaniem gospodarczym na drugą połowę roku.

"Pomimo niespodzianek (na plus i na minus), dane lipcowe nie skłaniają nas do zmian naszych prognoz. Potwierdzają bowiem nasze przekonanie co do przebiegu ożywienia i struktury PKB w drugiej połowie roku" - podsumował Bartkiewicz.