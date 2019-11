Pekao: sytuacja w krajowym przemyśle względnie stabilna, skala spowolnienia umiarkowana

Sytuacja w krajowym przemyśle wydaje się względnie stabilna, a skala spowolnienia bardzo umiarkowana - ocenia Piotr Piękoś z Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao piątkowe dane Głównego Urzędu Statystycznego o produkcji przemysłowej w październiku.

GUS poinformował w piątek, że produkcja przemysłowa w październiku 2019 r. wzrosła o 3,5 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 7,8 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w październiku rdr o 3,7 proc., a mdm wzrosła o 1,1 proc.



Piękoś w swoim komentarzu wskazał, że produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 3,5 proc. rok do roku wobec wzrostu o 5,6 proc. rok do roku we wrześniu – wyraźnie powyżej konsensusu prognoz rynkowych na poziomie 2,5 proc. rdr. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja wzrosła natomiast o 3,7 proc. rok do roku wobec 3,5 proc. rdr we wrześniu.



Zwrócił uwagę, że październik przyniósł spadek dynamiki produkcji głównie pod wpływem zaniku pozytywnego efektu kalendarzowego z poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu odsezonowanym widoczny był nawet lekki wzrost dynamiki.



W ocenie eksperta Pekao sytuacja w krajowym przemyśle wydaje się więc względnie stabilna, a skala spowolnienia - bardzo umiarkowana, zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz słabszy obraz polskiego przetwórstwa wyłaniającego się z ostatnich odczytów indeksu PMI. "Co istotne, solidny wzrost obserwowany jest cały czas w branżach o wysokim udziale eksportu - takich jak meble, wyroby z tworzyw sztucznych czy maszyny i urządzenia, co sugeruje nadal ograniczone przełożenie mocnego spowolnienia w gospodarce niemieckiej na krajowy przemysł" - stwierdził.