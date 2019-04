Pekao szacuje koszty związane z restrukturyzacją zatrudnienia na 70-90 mln zł

Bank Pekao szacuje, że ok. 70-90 ml zł wyniosą koszty związane z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników banku; z tego tytułu zostanie utworzona rezerwa - poinformował bank. Maksymalnie z 900 pracownikami zostaną rozwiązane umowy o pracę.

Bank Pekao poinformował w komunikacie w nocy ze środy na czwartek, że 25 kwietnia br. zawarł ze wszystkimi działającymi w Banku organizacjami związkowymi porozumienie określające zasady zwolnień grupowych. Tym samym - jak zaznaczył bank - "rozpoczął proces zapowiedzianej wcześniej restrukturyzacji".



"Strony porozumienia uzgodniły m.in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane oraz których warunki zatrudnienia zostaną zmienione w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom" - podał bank w komunikacie.



Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 26 kwietnia do 31 października 2019 roku i obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 900 pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 620 pracowników banku.



"Bank szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników banku w ramach zwolnień grupowych na ok. 70-90 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych banku" - czytamy.



Pekao jednocześnie przypomniało, że restrukturyzacja w banku jest konsekwencją wprowadzanej przez zarząd i zaakceptowanej przez radę nadzorczą strategii. "Jej elementem jest proces transformacji, której cele to unowocześnienie, zwiększenie efektywności i centralizacja procesów" - wskazano.



Bank tłumaczy, że "chce jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i rynku, dostosowując się do obejmującej cały sektor cyfrowej rewolucji, w której coraz więcej czynności, tradycyjnie kojarzonych z codzienną obsługą klienta, będzie się odbywać przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi technologicznych".



Na początku kwietnia br. zarząd Pekao podjął uchwałę o zamiarze zwolnień grupowych i rozpoczęciu konsultacji w tej sprawie. Chodziło o zwolnienie maksymalnie 950 osób. "Zamiarem zarządu Banku jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 950 pracownikami Banku oraz zmiana warunków zatrudnienia maksymalnie 620 pracownikom Banku, w okresie od 25 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r." - wyjaśniał wówczas bank.



Prezes Pekao SA Michał Krupiński mówił w kwietniu dziennikarzom, że bank szacuje, iż planowana restrukturyzacja zatrudnienia przyniesie od przyszłego roku do 100 mln zł oszczędności rocznie. "Zakładamy, że zawiążemy rezerwy dodatkowe w II kwartale. Począwszy od przyszłego roku, te działania (restrukturyzacyjne - PAP) wygenerują nam oszczędności do 100 mln zł" - mówił.



Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. Obsługuje ponad 5 milionów klientów - m.in. co drugą polską firmę. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego akcje znajdują się w indeksie WIG20. Bank zatrudnia prawie 15 tys. osób.