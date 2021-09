Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym RPP rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych w listopadzie - wskazał Adam Antoniak z Banku Pekao. Dodał, że środowy komunikat Rady pozostaje relatywnie gołębi.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie; referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Antoniak podkreślił, że środowa decyzja RPP ws. stóp była zgodna z oczekiwaniami rynku. Ekonomista zwrócił uwagę, że zawartość komunikatu po posiedzeniu Rady nie wynagrodziła obserwatorom długiego oczekiwania na jego publikację.

"W komunikacie Rada odnotowała pogorszenie sytuacji pandemicznej i wyhamowanie poprawy niektórych wskaźników koniunktury. Podkreślono także niepewność co do skali i tempa dalszego ożywienia gospodarczego. Także fragment odnoszący się do inflacji nie uległ większym zmianom i w dalszym ciągu wskazuje, że za jej wzrostem stoją czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej. Rada nadal ocenia, że inflacja ma charakter przejściowy, a trwałość i skala ożywienia gospodarczego pozostają niepewne" - wskazał przedstawiciel banku.

Dodał, że tak jak należało oczekiwać, komunikat nie przyniósł żadnych przełomowych informacji, a jego wydźwięk pozostaje relatywnie gołębi.

"Nieco więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej może rzucić jutrzejsza konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach inflacja pozostanie wyraźnie powyżej 5 proc. r/r. Wprawdzie poniedziałkowy wywiad prof. Glapińskiego dla PAP miał ewidentnie gołębi przekaz, jednak wcześniejsze wypowiedzi innych członków Rady wskazywały na możliwość zbudowania większości za podwyżką w listopadzie" - zwrócił uwagę.

Antoniak wskazał, że scenariusz bazowy banku zakłada, że RPP rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych właśnie w listopadzie.