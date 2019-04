Pekao: zaskakująco mocny spadek dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw

W marcu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zanotowała zaskakująco mocny spadek - ocenił ekonomista Pekao Piotr Piękoś, komentując dane GUS. Dodał, że w średnim terminie można się spodziewać wyhamowywania wzrostu zatrudnienia.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 roku wyniosło 5164,53 zł, co oznacza wzrost rok do roku o 5,7 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku wzrosło o 3,0 proc.



"W marcu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zanotowała zaskakująco mocny spadek - do 5,7 proc. rok do roku z 7,6 proc. rok do roku w lutym, wyraźnie poniżej konsensusu prognoz na poziomie 7,3 proc. rok do roku" - przekazał Piękoś w komentarzu.



Jak wskazał, marcowemu spadkowi dynamiki płac sprzyjał negatywny efekt kalendarzowy, "który najprawdopodobniej obniżył dynamikę wynagrodzeń w przetwórstwie, a także prawdopodobne wygaszenie lutowego wyskoku dynamiki płac w górnictwie, który był konsekwencją wypłat premii".



"Z jednej strony presję płacową powinny podtrzymywać utrzymujące się braki kadrowe, jednakże do jej stopniowego złagodzenia powinno się przyczynić oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego" - ocenił.



Ekonomista podkreślił, że dynamika roczna zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w marcu nieznacznie wzrosła - do 3,0 proc. rok do roku z 2,9 proc. rok do roku w lutym, nieco powyżej konsensusu prognoz (2,9 proc. r/r). W ujęciu miesięcznym liczba etatów zanotowała wzrost o ok. 16 tys., czyli w istotnie większej skali niż w marcu przed rokiem (8 tys.).



"Mimo mocnego odczytu za marzec, w średnim terminie spodziewamy się wyhamowywania wzrostu zatrudnienia w związku z ograniczeniami po stronie podaży pracowników jak i stopniowym osłabieniem popytu na pracę w związku ze spowalnianiem krajowej gospodarki" - napisał.



Jego zdaniem marcowe dane z rynku pracy "wskazują na utrzymywanie się względnie silnej kreacji etatów przy jednoczesnym braku dalszego narastania presji płacowej".



"Wyraźnie niższa od oczekiwań dynamika płac za marzec wspiera obecny konsensus w ramach RPP co do kontynuacji długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza – w scenariuszu bazowym zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do końca 2020 r." - czytamy w komentarzu.