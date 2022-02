Pekin: 120 tysięcy złotych za złoto dla polskiego olimpijczyka

Nagrody PKOl są takie same jak w przypadku igrzysk letnich w Londynie 2012, Rio de Janeiro 2016 i ubiegłorocznych w Tokio, a także zimowych w Soczi 2014 i Pjongczangu 2018. Nieco wcześniej, w Pekinie (2008) i Vancouver (2010), były wyższe - do 250-275 tys. złotych za olimpijski triumf.

Za złoty medal w konkurencji indywidualnej w Pekinie PKOl zamierza zapłacić 120 tys. złotych. Będzie to suma brutto i netto, bowiem nagrody PKOl zwolnione są od podatku od dochodów. Za srebro przewidziano 80 tys. zł, a za brąz – 50 tys.

W przypadku konkurencji zespołowych każdy sportowiec z drużyny otrzymać ma 75 proc. wartości nagrody indywidualnej. A zatem: 90 tys. zł za złoto, 60 tys. za srebro i 37,5 tys. za brąz.

Stosowne nagrody - 60 tys. złotych za złoto - trafią również do szkoleniowców polskich medalistów.

Nie zmieniły się również wysokości nagród za medale olimpijskie przyznawane przez ministra sportu. Te objęte są już podatkiem dochodowym i wynoszą: do 80,5 tys. zł brutto za złoto, do 57,5 zł za srebro i do 46 tys. za brąz. Co więcej – w przypadku konkurencji zespołowych nie obniża się stawki dla poszczególnych zawodników.

Dla porównania Fundusz Wspierania Sportowców w Niemczech ogłosił, że złoci medaliści otrzymają 20 tys. euro, srebrni - 15 tys., a brązowi - 10 tys. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od czwartego do ósmego, również mogą liczyć na nagrody - od 1,5 do 5 tys euro. Nie podano stawek w przypadku miejsc na podium w konkurencjach zespołowych.

W Niemczech po zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbyły się w południowokoreańskim Pjongczangu w 2018 roku, na nagrody przeznaczono łącznie ponad 750 tys. euro. Sportowcy z tego kraju zajęli drugie miejsce w klasyfikacji medalowej, zdobywając 14 złotych, 10 srebrnych i siedem brązowych.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie odbędzie się w piątek. Zamknięcie olimpiady nastąpi 20 lutego.