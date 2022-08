Pękła bariera 500 EUR za 1 MWh energii w Niemczech

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

We wtorek padł rekord ceny energii w Niemczech. Kontrakt na dostawę za rok przekroczył psychologiczną barierę 500 EUR za 1 MWh, donosi Bloomberg.

Cena energii elektrycznej rosła we wtorek nawet o 5,2 proc. do 502 EUR za 1 MWh na European Energy Exchange. Oznacza to ok. 500 proc. wzrost w skali roku. Głównym powodem wzrostu cen energii jest ograniczenie dostaw gazu przez Rosję do Niemiec przez Nord Stream 1. Kryzys energetyczny w Europie to także skutek upałów. Zmusiły one elektrownie atomowe do ograniczenia produkcji, a wynikający z nich niski stan wody na rzekach, głównie Renie, mocno utrudnił i znacząco zwiększył koszt transportu paliw.