Pełnomocnik rządu: mogę zapewnić, że prąd z polskiej elektrowni jądrowej popłynie w 2033 r.

Mogę zapewnić, że dotrzymamy terminu budowy elektrowni jądrowej i prąd z polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu popłynie w 2033 roku - powiedziała w środę w Waszyngtonie pełnomocnik rządu RP ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Minister odbyła w USA rozmowy m.in. z przedstawicielami koncernów Westinghouse i Bechtel na temat przyspieszenia prac nad inwestycją.

Jak powiedziała podczas spotkania z mediami Łukaszewska-Trzeciakowska, podczas wizyty odwiedziła m.in. elektrownię Vogtle w Georgii, gdzie w tym roku oddano do użytku pierwszy od dekad blok jądrowy w USA. Został on zbudowany przez firmę Bechtel w oparciu o reaktor AP1000 koncernu Westinghouse, czyli ten sam typ, który ma tworzyć pierwszą wielkoskalową elektrownię jądrową w Polsce.

"Obserwowaliśmy zakończony z sukcesem proces inwestycyjny Bechtela i Westinghouse'a, dowiedzieliśmy się dużo o tym, co się udało i czego się nie udało i jak tego uniknąć" - mówiła Łukaszewska-Trzeciakowska. Dodała, że przeprowadziła też "bardzo dobre" rozmowy z przedstawicielami obu firm i w ciągu najbliższych dni powinno dojść do ustalenia umowy dotyczącej projektu elektrowni. Oznajmiła również, że podczas wizyty w amerykańskim resorcie energii uzyskała obietnicę, że będzie zrobione wszystko, by te rozmowy przyspieszyć.

"Mieliśmy drobne opóźnienie po stronie amerykańskiej, ale ono zniknęło po tych rozmowach i jesteśmy optymistami" - powiedziała minister.

Pełnomocniczka rządu RP zapowiedziała, że spodziewa się, iż "bardzo, bardzo niedługo zostanie wydana decyzja środowiskowa w sprawie budowy elektrowni, zaś kolejnym etapem będzie decyzja lokalizacyjna". Zapewniła przy tym, że elektrownia zacznie funkcjonować zgodnie z planem

"Możemy powiedzieć, że pierwszy prąd popłynie w 2033; dotrzymamy tego terminu" - oznajmiła Łukaszewska-Trzeciakowska.

Pytana, czy Polska jest przygotowana na zimę pod względem energetyki, minister zadeklarowała, że Polska jest bezpieczna. Zaznaczyła też, że podczas spotkania w gronie szefów największych amerykańskich firm usłyszała wiele pochwał pod adresem Polski w kwestii energetyki i że Polska jest stawiana za "wzór niezależności energetycznej".

Zgodnie z harmonogramem budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ma ruszyć w 2026 roku. W 2033 roku miałby rozpocząć pracę pierwszy blok w elektrowni o mocy 1250 MW. W grudniu 2021 roku należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse i składać się z trzech bloków.