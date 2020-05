PeoPay KIDS wychowa finansowo młodych

Bank Pekao ma pionierskie rozwiązanie opracowane z dziećmi i z myślą o dzieciach. To konto i aplikacja, dzięki którym najmłodsze pokolenie uczy się zarządzać finansami samodzielnie, ale pod okiem opiekunów i rodziców.

PeoPay KIDS to oferta dla dzieci w wieku 6-13 lat. Jest pierwszym w Polsce bankowym rozwiązaniem, które odpowiada na potrzeby rodziców szukających wsparcia w edukowaniu swoich pociech w dziedzinie finansów osobistych.

– To przełomowe wdrożenie jest kolejnym ważnym etapem transformacji cyfrowej Banku Pekao – twierdzi Leszek Skiba, p.o. prezes Banku Pekao.

– Rozwiązanie, a w szczególności aplikacja, od początku do końca zostało zrealizowane całkowicie wewnętrznie przez pracowników Pekao. To dzieło naszego Laboratorium Innowacji – zaznacza.

Dzieciaki bankują

Niedawno eksperci Banku Pekao opublikowali raport „Dziecięcy świat finansów – jak rynek finansowy odpowiada na potrzeby najmłodszych klientów”, biorąc pod lupę edukację finansową najmłodszych.

– Rodzice stawiają przede wszystkim na samodzielność i niezależność dzieci, chcąc uczyć je gospodarowania pieniędzmi, a także oszczędzania – to są główne wnioski płynące z naszych ostatnich badań – wylicza Remigiusz Hołdys, dyrektor departamentu zarządzania ofertą i segmentami klientów Banku Pekao.

Eksperci zwracają uwagę, że coraz więcej rodziców poszukuje narzędzi, które w tej edukacji mogą im pomóc. Niestety szkoła nie zawsze odpowiada na tego rodzaju potrzeby. To trend widoczny nie tylko w Polsce. Z badania London Institute of Banking & Finance wynika, że 86 proc. nastolatków w Wielkiej Brytanii zdobywa wiedzę o finansach poza szkołą.

Dlatego rodzice są otwarci na finansowe edukacyjne ekosystemy, szczególnie te dostępne w aplikacjach mobilnych. Jak bowiem wynika z badania IQS „Family Power”, już prawie 85 proc. dzieci w wieku 11-16 lat korzysta ze smartfona. Jednocześnie rośnie popularność wirtualnych skarbonek, dzięki którym dziecko uczy się oszczędzać, a dorośli sprawują dyskretny nadzór nad poczynaniami swojej pociechy.

– Dzieci również marzą o swojej własnej karcie płatniczej – to dla nich symbol „dorosłości” – zauważa Remigiusz Hołdys.

Podmioty finansowe już dostrzegły rosnącą potrzebę kreowania samodzielności finansowej wśród najmłodszych. Bank Pekao właśnie wprowadza swój najnowszy produkt z myślą o najmłodszych: PeoPay KIDS.

– Jest to cały ekosystem finansowo-edukacyjny dla rodziców i dzieci 6-13 lat. Składa się z aplikacji dla dzieci połączonej z panelem rodzicielskim, zapewniającym pełną kontrolę nad zarządzaniem finansami przez najmłodsze pociechy. Produkt został przygotowany w ramach naszego Laboratorium Innowacji Banku Pekao i od początku, na każdym etapie prac udział w nich brali rodzice z dziećmi – opowiada Bartosz Zborowski, dyrektor departamentu innowacji i płatności Banku Pekao.

W meandrach finansów

Aplikacja jest prosta i przyjazna w obsłudze zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Najmłodsi mogą w niej tworzyć wirtualne skarbonki w ramach konta oszczędnościowego Mój Skarb, odkładając w ten sposób pieniądze na urzeczywistnienie swoich pomysłów, planów i marzeń. Mogą też zrealizować przelew z bezpłatnego Konta Przekorzystnego lub doładować telefon – w tym przypadku prośba o autoryzację transakcji jest zawsze wysyłana rodzicowi. Dodatkowo PeoPay KIDS jest wyposażony w funkcję wirtualnego trenera: Lisa, Złotówkę lub Żubra, który uczy podstawowych pojęć i oszczędzania, a także gospodarowania swoimi pieniędzmi.

– W ten sposób wprowadziliśmy model edukacyjny pomagający dzieciom zrozumieć meandry świata finansów. Warto dodać, że sam wygląd aplikacji oraz kart został zaprojektowany przez dzieci – mówi Bartosz Zborowski.

Aplikację można zainstalować na smartfonie dziecka lub rodzica. Bank przygotował również karty płatnicze PeoPay KIDS do Konta Przekorzystnego, które pozwalają dokonać płatności w sklepach oraz wypłacać gotówkę – limit takich transakcji również ustala rodzic. Wynosi on minimalnie 20 zł i maksymalnie 50 zł dziennie. Bank nie pobiera opłat za wydanie i obsługę karty.

– Do wyboru jest sześć wizerunków kart. Mamy również prezenty: 50 zł kieszonkowego za założenie konta i specjalną ofertę 2 proc. na koncie oszczędnościowym Mój Skarb do 3 tys. zł przez 4 miesiące od otwarcia – deklaruje Bartosz Zborowski.

Pod dyskretną kontrolą

Dzięki dostępowi do Panelu Rodzica w swojej aplikacji PeoPay i bankowości internetowej Pekao24, rodzice i opiekunowie mogą sprawować bieżący nadzór nad finansami dziecka, w tym: weryfikować jego wydatki, kontrolować saldo konta czy ustawić funkcje, które będą dla niego dostępne. Jednocześnie mogą ustalić dzienny limit wydatków na karcie płatniczej lub – kiedy zajdzie taka potrzeba – zablokować kartę lub aplikację. Rodzic ma także możliwość wykonania natychmiastowego przelewu na konto swojej pociechy albo zlecenia stałego kieszonkowego w postaci cyklicznej płatności. Dzieci mogą również poprosić o przelew zewnętrzny, a rodzic zadecyduje, czy go zatwierdzi, odrzuci lub zmieni jego parametry.

Każdy rodzic może aktywować pakiet PeoPay KIDS przez nową wersję aplikacji PeoPay lub bankowość internetową Pekao24. Do wypełnienia wniosku wystarczy podać numer PESEL i podstawowe dane. Nie trzeba przy tym podawać danych dokumentu tożsamości swojej pociechy.

Dzisiejsza oferta aplikacji PeoPay KIDS to dopiero początek finansowej przygody najmłodszych. Plany zakładają rozwijanie jej o kolejne funkcje, np. BLIK.

– Mamy jednak zasadę, że dziecko niczego nie może zrobić bez wiedzy lub zgody rodzica – podkreślają przedstawiciele Banku Pekao.

W laboratorium innowacji

Bank Pekao konsekwentnie stawia na akwizycję nowych klientów oraz rozwój kanału digital. W efekcie w I kwartale 2020 r. aż 1,46 mln klientów korzystało z jego rozwiązań mobilnych. To stanowi trzykrotny wzrost wobec IV kwartału 2017 r., czyli od chwili gdy bank zaczął rozwijać strategię skoncentrowaną na cyfryzacji.

– W ostatnich trzech latach nasza oferta mocno ewoluowała. Dziś co minutę na konta logują się tysiące naszych klientów, a co godzinę około 15 tys. osób dokonuje operacji finansowych – szacuje Marek Tomczuk, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości detalicznej.

Bank, od ostatniego kwartału 2017 r. do I kwartału 2020 r., zanotował ponad 20-krotny wzrost płatności PeoPay do 16,5 mln zł w pierwszych trzech miesiącach br. Jednocześnie w minionym kwartale padł rekord sprzedaży kont osobistych Pekao – 125 tys., o 11,5 proc. więcej r/r, w tym 22 proc. sprzedaży kont miało miejsce w online. Co podkreślają przedstawiciele banku, w I kwartale 2020 r. aż o 140 proc. wzrosła sprzedaż kont przez selfie, wobec IV kwartału 2019 r.

Bank wdrożył program poleceń dla klientów, w którym mogą uzyskać od 100 zł do 1,5 tys. zł za rekomendację usług Pekao. Jednocześnie uruchomił portal seniora z informacjami i wskazówkami dotyczącymi bankowania via internet i mobile. Ruszył także portal oferujący edukację finansową dla studentów, a w 2019 r. bank zorganizował ponad 2 tys. lekcji przedsiębiorczości dla uczniów.

– Stawiamy w dużej mierze na akwizycje młodych klientów – w ubiegłym roku aż 42 proc. pozyskanych użytkowników banku nie skończyło 26 lat, a w sumie obecnie już 780 tys. milenialsów korzysta z naszych usług – podaje Remigiusz Hołdys.

Ponadto aż 1,6 mln naszych klientów to rodzice, dlatego można założyć, że PeoPay KIDS to produkt, który znajdzie wielu odbiorców.

– Warto dodać, że Pekao zaczyna wdrażać samodzielnie nowe rozwiązania w ramach Laboratorium Innowacji, które obserwuje innowacyjne pomysły, jakie rodzą się na rynku. Jest też łącznikiem banku ze światem zewnętrznym i z fintechami, testując zarazem każde nowe rozwiązanie, które chcemy wdrożyć. To właśnie w Laboratorium Innowacji zrodził się pomysł aplikacji PeoPay KIDS. Laboratorium zbadało zapotrzebowanie tego produktu na rynku, a także testowało funkcjonalności aplikacji itd. – opowiada Marek Tomczuk.

Obecnie Bank Pekao pracuje nad nową strategią, która zostanie zaprezentowana na przełomie 2020 i 2021 roku.

– Można się w niej spodziewać jeszcze większej koncentracji na rozwoju cyfrowym oraz innowacyjnych badaniach – zapewnia Leszek Skiba.

Dodaje, że transformacja cyfrowa stanowi dziś fundament zmieniającego się świata. Z kolei pandemia COVID-19 stała się kolejną okazją do szukania nowych rozwiązań i wdrażania pionierskich projektów.

– A jak mówił Winston Churchill, „Nigdy nie marnujcie dobrego kryzysu” – zauważa Leszek Skiba.

