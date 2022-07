Perfekcyjne rozwiązanie dla nowoczesnych przedsiębiorców

Spółka Edenred Polska – globalna platforma technologiczna – jest na dobrej drodze do zostania liderem w branży benefitów pracowniczych na polskim rynku. O korzyściach wynikających z flagowego produktu firmy, czyli karty lunchowej, rozmawiamy z Daną Sintejudean – dyrektor regionalną na Europę Środkową i Wschodnią w Edenred Group.

Edenred jest firmą działającą na polskim rynku od ponad 20 lat. Jakie usługi oferujecie klientom?

Współpracujemy z przedsiębiorcami na całym świecie, dostarczając rozwiązania z zakresu benefitów, tak by mogli oni zwiększać satysfakcję swoich pracowników. Z technicznego punktu widzenia umożliwiamy płatności na specyficzne cele. Zaprojektowany przez nas system pozwala wybrać dokładne przeznaczenie funduszy, jakie do niego wprowadzimy. Przykładem jest karta lunchowa – nasz najbardziej popularny produkt.

W praktyce działa to tak, że dana firma przekazuje swoim pracownikom karty płatnicze, z których mogą oni korzystać u wyznaczonych partnerów – czy to w restauracjach, czy w sklepach – aby kupować gotowe posiłki albo po prostu produkty spożywcze. Jest to elastyczne rozwiązanie, gdyż pozwala ono przedsiębiorcy wybrać placówki, w których karta jest akceptowana, a nawet przedział czasowy, w którym pracownicy mogą z niej korzystać.

Jakie są główne korzyści dla pracowników i pracodawców, które oferuje karta lunchowa?

Karta wpływa znacząco na satysfakcję pracowników. Otrzymują oni dodatkowe fundusze, które mogą przeznaczyć na jedzenie. Przynajmniej jeden solidny posiłek dziennie jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, szczególnie w trakcie 8-godzinnego dnia pracy. Dzięki karcie lunchowej pieniądze nie „przepadają” w domowym budżecie i są wykorzystywane wyłącznie na cele związane z odpowiednim odżywaniem. Przekłada się to na dobro zarówno pracownika, jak i firmy. Przeprowadzone przez nas badania dowodzą, że benefity znacząco zwiększają produktywność pracowników.

Oferowane przez nas rozwiązanie to także szereg korzyści z punktu widzenia pracodawcy. Często słyszymy pytanie: dlaczego pracodawca miałby oferować kartę lunchową, zamiast wręczać pracownikowi te pieniądze do ręki? Odpowiedź jest prosta – to oszczędność! Dzięki obowiązującym w Polsce regulacjom firmy oferujące benefity swoim pracownikom mogą nie płacić podatku od tych dodatkowych rozwiązań. W praktyce, jeśli firma zatrudnia 1000 pracowników i każdy otrzymuje dodatkowe 300 zł na karcie lunchowej, przedsiębiorstwo zaoszczędzi ponad 700 tys. zł w ciągu roku dzięki odliczeniu podatku. Podsumowując, przekłada się to na dodatkowe pieniądze dla pracownika oraz mniejsze koszty dla pracodawcy. Obydwie strony na tym zyskują.

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy. Praktycznie we wszystkich krajach europejskich panuje spora konkurencja i walka działów HR o odpowiednich, wykwalifikowanych pracowników. Pytanie o oferowane benefity jest często jednym z pierwszych, które padają na rozmowie rekrutacyjnej. W takim przypadku karta lunchowa może się okazać kartą przetargową w trakcie negocjacji z pożądanym pracownikiem. Według najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce aż 92 proc. respondentów uznało ten benefit za istotny czynnik w sytuacji wyboru pracodawcy. Można powiedzieć, że karta lunchowa to wyjątkowa okazja i szansa dla przedsiębiorstw, by pokazać się jako nowoczesna firma, która dba o swoich pracowników.

Jak zmieniał się rynek benefitów w Europie w ciągu ostatnich kilku lat?

Cały świat przechodzi gruntowne zmiany. Pandemia stała się w pewnym sensie akceleratorem innowacji i znacząco wpłynęła także na nasz model operacyjny na rynku benefitów. Bez wątpienia jedną z największych zmian, które dostrzegamy, jest digitalizacja. Edenred nie wykorzystuje już w ogóle papieru. Firmy z naszej branży często posługiwały się tradycyjnymi kuponami, my natomiast postawiliśmy na rozwiązania całkowicie elektroniczne. Mamy ok. 250 różnych programów benefitowych w całej Europie. Wszystkie działają w sferze wirtualnej.

Innym przykładem innowacyjności Edenred jest integracja naszych rozwiązań z platformami oferującymi dostawę jedzenia. Standardem jest, że mogę zamówić posiłek np. z Glovo i zapłacić za pomocą karty lunchowej. W porównaniu z dotychczasowym modelem kuponów papierowych to rozwiązanie jest o wiele wygodniejsze dla pracownika. Nie musi on wychodzić z biura w poszukiwaniu odpowiedniego lokalu, który akceptuje vouchery. To prowadzi nas do korzyści dla partnerów programu (sklepów i restauracji), którzy otrzymują dodatkowe, stabilne dochody za pomocą normalnej płatności, bez potrzeby rozliczania papierowych kuponów pod koniec każdego miesiąca.

Pandemia zmusiła wiele firm do zmiany modelu pracy na zdalny lub hybrydowy. Czy benefity mogą zachęcić pracowników do powrotu do biur?

W rzeczywistości elastyczny, hybrydowy model pracy należy do najważniejszych świadczeń, jakie mogą zapewnić pracodawcy, poza atrakcyjnym pakietem wynagrodzeń i dodatkowymi świadczeniami standardowymi. Miejsce zamieszkanie przestało być barierą dla pracowników dzięki temu, że mogą oni pracować z domu, co oznacza, że mają znacznie więcej możliwości na rynku pracy. Wierzymy w elastyczność i dawanie pracownikom możliwości wyboru korzyści, jakie chcą otrzymywać.

W różnych krajach Europy, w tym w Polsce, coraz częściej zauważamy, że firmy oferują kartę lunchową jako zachętę dla pracowników do powrotu do biura. Pozwala to na odbudowanie więzi między ludźmi i integrację zespołów. Oba te aspekty bardzo ucierpiały w czasie pandemii. Karta lunchowa to niezwykle elastyczne, wręcz „demokratyczne” rozwiązanie, które może pomóc firmom zarówno w przypadku modelu pracy stacjonarnej, jak i hybrydowej.

Wspomniała pani, że karta lunchowa jest standardem w większości krajów europejskich. Czym jeszcze różni się polski rynek świadczeń pracowniczych?

Różnic jest bardzo wiele. W większości krajów europejskich rynek benefitów jest znacznie bardziej rozwinięty. Wszystko zależy od dojrzałości i świadomości pracodawców w tym obszarze, w poszczególnych krajach. Mogę podać przykład mojej rodzimej Rumunii. Karta lunchowa jest tam dostępna już od 22 lat, posiada ją w swojej ofercie ok. 70 proc. wszystkich przedsiębiorców. Oprócz tego dostępnych jest także wiele innych benefitów, m.in. wakacyjnych, prezentowych, kulturalnych czy socjalnych. Ogromna rzesza pracodawców oferuje takie rozwiązania, by zapewnić pracownikom odpowiedni wypoczynek, posiłek czy dostęp do wydarzeń kulturalnych.

Polska nie ma jeszcze aż tak rozwiniętego sektora benefitów, ale to się zmienia. Z perspektywy globalnej mogę powiedzieć, że z radością obserwujemy, iż w każdym kraju, w którym działa Edenred, pracodawcy oraz pracownicy korzystający z naszych rozwiązań są z nich niezwykle zadowoleni.

Czy jest szansa, że karta lunchowa stanie się również standardem wśród polskich przedsiębiorców?

Oczywiście! Dostrzegamy ogromny wzrost zainteresowania tym benefitem wśród polskich firm. W pierwszych dwóch kwartałach 2022 r. odnotowaliśmy wzrost o 60 proc., jeśli chodzi o liczbę rodzimych firm korzystających z naszych usług. Gdy działy HR dowiadują się o tym beneficie, są niezwykle podekscytowane. Często mówią, że to wręcz „za dobre, by było prawdziwe”. Po zapoznaniu się ze szczegółami decydują się jednak na współpracę z nami.

Nie jest to zaskoczeniem. Karta lunchowa to benefit, który zwiększa możliwości zakupowe pracowników, a przy tym pozwala na optymalizację kosztów całej firmy. Mam nadzieję, że stanie się ona standardem również nad Wisłą, ponieważ da ona Polakom większą satysfakcję z wykonywanej pracy, zwiększy ich produktywność oraz, co najważniejsze, korzystnie wpłynie na ich zdrowie.