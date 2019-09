Perfumy z rzemieślniczej pracowni

Z końcem sierpnia w niszowej warszawskiej perfumerii Sen Nocy Letniej przy ul. Oleandrów 5 odbyło się bardzo inspirujące spotkanie z założycielką i autorką niszowej marki perfum EXTRAIT D’ATELIER, Chiarą Ronzani. Chiara po 15 latach pracy dla wiodących marek modowych w Paryżu, wróciła do rodzinnego Veneto na północy Włoch i tu stworzyła zapach, który stanowi pełną, konsekwentną i przemyślaną koncepcję. EXTRAIT D’ATELIER to – można powiedzieć - zamknięte we flakonach wspomnienia i wyobrażenia tradycyjnych, włoskich rzemieślniczych pracowni.

Jak mówi sama Chiara, dla niej w perfumach najwartościowsza jest ich idea oraz historia, jaką ze sobą niosą. To właśnie z tego powodu każdy z zapachów EXTRAIT D’ATELIER odkrywa inną ideę, np. MAÎTRE CHAUSSEUR, zapach pracowni mistrza obuwniczego nawiązuje do zapachu skóry, zamszu, ale i kropli kawy, która przypomina o słodkiej przerwie w ciągu dnia pracy. Natomiast artystyczną inspiracją do kompozycji MAÎTRE CÉRAMISTE była 200 – letnia pracownia ceramiczna rodziny Paolo Polloniato, jednego z pięciu najbardziej uznanych współczesnych ceramików we Włoszech. Zresztą, sam Paolo dopełnił idee zawarte w wykładzie o zapachach swoją autorską wystawą ceramicznych, nowoczesnych, czasem przybierających surrealistyczne kształty, rzeźb.