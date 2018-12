PERN: w 2018 r. padnie rekord obrotów na rynku paliw

Ten rok zostanie zakończony kolejnym rekordem; obrót paliwami będzie wyższy o blisko 1 mln m sześc. i wyniesie w przybliżeniu 14 mln m sześc. - poinformował w piątek PERN w komunikacie.

"Już ponad 13 mln m sześc. paliwa wydała ze swoich baz Spółka PERN poprzez wszystkie kanały dystrybucji (autocysterny, rurociągi i kolej) w okresie od stycznia do listopada 2018 r. To blisko 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Według prognoz PERN oznacza to, że 2018 rok zostanie zakończony kolejnym rekordem. Obrót paliwami będzie wyższy o blisko 1 mln m sześc. i wyniesie w przybliżeniu 14 mln m sześc." - czytamy.



Jak tłumaczył, cytowany w komunikacie, prezes PERN Igor Wasilewski, "pakiet paliwowy, pakiet energetyczny i pakiet transportowy oraz rosnący PKB wpływają na wzrost obrotów na rynku paliw. "Chcemy wykorzystać ten trend i dlatego rozwijamy naszą infrastrukturę tak, aby klienci mogli zrealizować zwiększone zapotrzebowanie na magazyny oraz skorzystać ze sprawnej logistyki. Do 2022 roku infrastruktura PERN w sposób istotny się powiększy. W przypadku magazynów na ropę będzie to wzrost o 17 proc.; magazynów paliwowych o 23 proc.; a rurociągów paliwowych o 21 proc." - mówił.



Jak dodał, inwestycje PERN stanowią potężny zastrzyk pieniędzy dla rodzimej gospodarki, ponieważ wszystkie projekty spółka realizuje wspólnie z polskimi firmami. "Te projekty to także miejsca pracy w branży budowlanej" - podkreślił prezes PERN.



Jak poinformowano, kluczowymi wyzwaniami związanymi z rozwojem spółki do 2022 r. są: rozbudowa nowych pojemności na paliwa i magazynów na ropę oraz rozwój sieci rurociągów.



"W tym momencie PERN finalizuje budowę dwóch zbiorników w bazie paliwowej w Koluszkach. Ich technologiczny rozruch właśnie się dokonuje. Podobny projekt jest realizowany w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej. Zbiorniki w obu lokalizacjach będą przeznaczone do magazynowania oleju napędowego. Obie inwestycje oznaczają, że możliwości Spółki w zakresie magazynowania paliw zwiększą się o ponad 120 tys. m sześc." - podano



Dodano, że w sumie, w segmencie paliwowym PERN wybuduje nowe zbiorniki o łącznej pojemności 700 tys. m sześć. (I i II etap 350 000 m sześc.; III etap 350 000 m sześc.). Jak zaznaczono, III etap będzie zależeć od wzrostu konsumpcji w kraju i zapotrzebowania na magazynowanie paliw i obroty baz.



Podkreślono, że "mega inwestycją" jest także rozbudowa gdańskiego Terminala Naftowego. "Celem jest wybudowanie pięciu nowych zbiorników na ropę. Da to w sumie prawie 400 tys. m sześc. nowych pojemności magazynowych. Dzieje się tak, bo polskie rafinerie sprowadzają coraz więcej ropy drogą morską za pośrednictwem tankowców. Chodzi o to, by jeszcze sprawniej obsługiwać statki z surowcem zawijające do naszego kraju" - czytamy.



Jak napisano, trwa procedura przetargowa dotycząca tej inwestycji.



"Obecnie w TNG funkcjonuje już sześć magazynów o łącznej pojemności 375 tys. m sześc. Dodatkowo, w Bazie surowcowej w Gdańsku trwa także budowa dwóch zbiorników na ropę o pojemności 100 tys. m sześc. każdy. Planowany termin zakończenia budowy przypada na kwiecień 2020 roku" - podano.



Poinformowano też, że spółka rozpoczęła prace nad studium wykonalności drugiej nitki ropociągu pomorskiego od portu Morza Bałtyckiego do centrum Polski.



Jak czytamy, PERN wybuduje także rurociąg paliwowy z bazy PERN w Boronowie do bazy PKN Orlen w Trzebini (długość ok 100 km) oraz zwiększy przepustowość rurociągów paliwowych dla zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej.



PERN, będący państwową spółką, strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządza na terenie kraju naziemnymi bazami magazynowymi ropy naftowej o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. oraz siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych. Jednocześnie tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.