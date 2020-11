Perspektywa na dobrą inwestycję

Rekordowo niskie oprocentowanie lokat przy wysokim poziomie inflacji sprawia, że inwestowanie w nieruchomości utrzymuje się na wysokiej pozycji jako atrakcyjna alternatywa lokowania kapitału. Dobra lokalizacja – zwłaszcza w takiej aglomeracji jak Gdańsk, stabilny i sprawdzony deweloper – jakim jest Euro Styl z Grupy Dom Development, lidera rynku mieszkaniowego w Polsce, oraz świetnie zaprojektowana inwestycja – taka jak osiedle Perspektywa, to gwarancja korzystnej lokaty oszczędności.

Harmonia różnorodnych stylów

Euro Styl wprowadził niedawno do sprzedaży II etap Perspektywy – inwestycji zlokalizowanej w śródmieściu Gdańska, u zbiegu ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej. Oferta obejmuje trzy budynki: jedną 3-piętrową kamienicę w pierzei ulicy Powstańców Warszawskich oraz dwa 7-piętrowe budynki w centralnej części inwestycji. W kamienicy do wyboru są 22 mieszkania o metrażach od 42 do 101 mkw. oraz 4 lokale usługowe na parterze, o powierzchni od 39 do 98 mkw. W dwóch budynkach 7-piętrowych w ofercie jest łącznie 226 mieszkań o metrażach od 27 do 120 mkw. Pod budynkami II etapu powstanie wspólna, dwupoziomowa hala garażowa na 306 samochodów. Zakończenie tej części inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r.

– Mieszkanie na osiedlu Perspektywa to idealna propozycja i dla tych, którzy są rozczarowani ofertą banków i szukają sposobu na ulokowanie oszczędności oraz dla tych, którzy chcą czerpać zyski, np. z najmu długoterminowego nieruchomości. Inwestycja wyróżnia się bogatą i zróżnicowaną ofertą lokali – od apartamentów w eleganckich willach miejskich, przez mieszkania o różnych metrażach i liczbie pokoi w kamienicach i nowoczesnych, wyższych budynkach. Ofertę dopełniają lokale usługowe usytuowane na parterach. Jeśli dodamy do tego atut atrakcyjnej lokalizacji i niebanalnego, przemyślanego zagospodarowania przestrzeni, otrzymujemy niezwykle interesującą propozycję dla szukających sposobu na lokowanie kapitału – mówi Anna Tuszyńska, kierownik sprzedaży w Euro Stylu.

Perspektywę wyróżnia zróżnicowana, harmonijnie wkomponowana w otoczenie architektura – połączenie tradycyjnej estetyki z nowoczesnym wzornictwem i funkcjonalnością. Powstaną tu trzy rodzaje zabudowy. Pierwszy to kameralne miejskie wille wzdłuż ulicy Legnickiej. W każdej z nich będzie tylko po siedem 3- i 4-pokojowych apartamentów. Stylowe elewacje i charakterystyczny kształt budynków nawiązywać będą do przedwojennej architektury tej części miasta. Z tą tradycyjną zabudową będą współgrały czterokondygnacyjne, pierzejowe kamienice z wykuszami i dwuspadowymi dachami od strony ulicy Powstańców Warszawskich. W centralnej części inwestycji zostaną zlokalizowane nieco wyższe budynki o współczesnej formie, z płaskimi dachami zwieńczonymi tarasami. W poziomie parteru znajdą się przejścia, które umożliwią mieszkańcom przejście „na skróty” do ciekawych miejsc osiedla.

– Mieszkania na parterach mają ogródki, a te na wyższych kondygnacjach – balkony, przestronne loggie lub tarasy. Między budynkami powstaną zielone patia wypełnione różnorodną roślinnością oraz place zabaw dla dzieci. Znajdą się tam również zachęcające do wypoczynku leżaki i ławki. Rowerzyści będą mogli korzystać z zadaszonych stojaków na rowery. Na szczególną uwagę zasługuje także estetyka miejsca: wnętrza utrzymane w stylu minimalistycznej elegancji, przestronne strefy wejściowe do budynków, nowoczesne i ekologiczne oświetlenie korytarzy, lustra wizualnie powiększające przestrzeń. Zarówno części wspólne w budynkach, jak i elewacje wykończone będą materiałami wysokiej jakości – opisuje Anna Tuszyńska.

Harmonia natury i miejskiego centrum

Zielona strona centrum – tak w skrócie określić można ideę osiedla Perspektywa. To doskonałe miejsce dla osób, które chcą korzystać z atrakcji miejskiego życia w śródmieściu Gdańska i jednocześnie cenią kameralny klimat i otoczenie natury.

- Z Perspektywy blisko jest do historycznej części gdańskiego Śródmieścia z bogatą ofertą kulturalną: Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Teatru Wybrzeże, Muzeum II Wojny Światowej. Spacerem można dojść do Hevelianum na Górze Gradowej, miejsca oferującego niebanalne spotkania z nauką i historią oraz piękne widoki na miasto. Jedną z wielu zalet Perspektywy jest też łatwy dostęp do bogatej, śródmiejskiej oferty usługowej. W sąsiedztwie są sklepy, punkty usługowe, placówki medyczne, przedszkola i szkoły – mówi Anna Tuszyńska.

Wytchnienie mieszkańcom Perspektywy zapewni bliskość terenów zielonych – tych na terenie osiedla i tych zlokalizowanych w jego pobliżu. Pomiędzy budynkami powstanie tzw. park kieszonkowy (pocket park) – wyjątkowa przestrzeń na kameralne spotkania w gronie przyjaciół oraz chwile relaksu na świeżym powietrzu. Każde wolne miejsce wypełnione będzie roślinnością – ażurowe podesty przecinające teren między budynkami umożliwią obsadzenie zielenią także nawierzchni pod nimi. Dodatkowo na terenie osiedla zaprojektowano wielopoziomowy plac miejski, złożony z kaskadowo opadających tarasów. Wypełnią je rośliny i ciekawe elementy małej architektury, które stworzą doskonałe miejsce sąsiedzkich spotkań. Przez osiedle będzie biegła aleja spacerowa, a na szczycie morenowego wzgórza, na zboczu którego powstaje Perspektywa, zostanie usytuowany taras widokowy, z którego rozciągać się będzie piękny widok na panoramę Gdańska. W zgodzie z najnowszymi trendami ekologicznymi na terenie Perspektywy powstaną też ogrody deszczowe, które umożliwią zagospodarowanie części wód opadowych.

W pobliżu Perspektywy są aż trzy miejskie parki. Tylko 50 metrów dzieli osiedle od Parku Generała Józefa Bema. Nieco dalej – dwie minuty spacerem – znajdują się kolejne tereny zielone: Park Śródmieście oraz Park Kultury i Wypoczynku Grodzisko z Górą Gradową, które tworzą największy kompleks parkowy w tej części miasta. Są one położone na terenie fortyfikacji, których początki sięgają XVII wieku – obecnie funkcjonuje tam interdyscyplinarne centrum Hevelianum. Z terenu tych parków rozpościera się wspaniały widok na gdańskie śródmieście.

