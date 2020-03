Peugot pokonał Teslę i Porsche

Koronawirus poturbował wprawdzie jubileuszowe targi motoryzacyjne w Genewie, ale nie przeszkodził w ogłoszeniu wyników plebiscytu na auto roku

Wygląd to podobno sprawa gustu, ale w przypadku nowego samochodu Peugeota pewnie niewielu będzie takich, którym to auto się nie spodoba — tak pisaliśmy o peugeocie 208 pod koniec lutego poprzedniego roku, gdy Francuzi pokazali zdjęcia nowego modelu. Minął rok i okazuje się, że podobną opinię ma więcej osób. Francuski maluch udowodnił, że w motoryzacji nie trzeba mieć kompleksów. Peugeot 208 zgarnął tytuł „Car of the Year 2020” przyznawany przez europejskich dziennikarzy, ale co istotne — pokonał rywali, którzy mają zdolność rozpalania umysłów fanów motoryzacji: teslę model 3 i porsche taycana.