Pfizer twierdzi, że jego szczepionka jest skuteczna u dzieci w wieku 5-11 lat

Pfizer i BioNTech poinformowały w poniedziałek, że ich szczepionka przeciwko COVID-19 wywołuje silną odpowiedź immunologiczną u dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Firmy planują ubiegać się o pozwolenie na jej stosowanie w tej grupie wiekowej w Stanach Zjednoczonych, Europie i innych krajach tak szybko, jak to możliwe, pisze Reuters.

Firmy przetestowały schemat podawania 1/3 dawki stosowanej u nastolatków i dorosłych. Zastrzyki wykonywano w odstępie trzech tygodni. Jak stwierdziły Pfizer i BioNTech, medykament był dobrze tolerowany i powodowały odpowiedź immunologiczną porównywalną do tych obserwowanych w badaniu osób w wieku od 16 do 25 lat. W testach klinicznych brało udział 2268 osób.

“Wyniki badań stanowią mocną podstawę do ubiegania się o zezwolenie na podawanie szczepionki dzieciom w wieku od 5 do 11 lat. Planujemy w trybie pilnym złożyć wnioski do Agencji Żywności i Leków (FDA) i innych organów regulacyjnych” - stwierdzono w oświadczeniu.