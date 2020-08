PGE EO testuje technologię rozszerzonej rzeczywistości na farmach wiatrowych

Spółka PGE Energia Odnawialna rozpoczęła testy technologii rozszerzonej rzeczywistości na farmie wiatrowej Kisielice. Serwisanci na swoich urządzeniach będą mogli np. widzieć parametry pracy turbiny, będą też mogli skonsultować obraz z centrum serwisowym.

Jak zaznaczyła PGE EO, trzymiesięczny pilotaż ma pokazać, na ile ta technologia okaże się wsparciem dla służb eksploatacyjnych, wykonujących przeglądy na turbinach wiatrowych oraz kontrolujących infrastrukturę elektroenergetyczną.



Rozszerzona rzeczywistość, coraz częściej wykorzystywana nie tylko w grach komputerowych, ale też w przemyśle i biznesie, pozwala nałożyć wirtualne i interaktywne obiektyw na obraz prawdziwego otoczenia. Końcowy efekt można oglądać na ekranie albo na specjalnych okularach.



Jak podkreśliła PGE EO, testowany przez służby eksploatacyjne system przygotowała wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą polska firma 1000 realities. Najważniejszym jego elementem są inteligentne okulary przetwarzające informacje zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych czujników, ściśle współpracujących ze specjalistycznym oprogramowaniem.



„W praktyce, podczas inspekcji farmy wiatrowej pracownikowi, poprzez inteligentne okulary na bieżąco są wyświetlane niezbędne dane dotyczące pracy wiatraka. Takie rozwiązanie przyspiesza i ułatwia serwis farm wiatrowych oraz poprawia bezpieczeństwo pracy” - tłumaczy prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.



Dodatkowo operator serwisujący turbinę może w czasie rzeczywistym przesłać obraz ze swoich okularów do osób z centrali, a następnie skonsultować z nimi co w danym przypadku należy zrobić. Dzięki takiej zdalnej komunikacji jest możliwe precyzyjne zdiagnozowanie ewentualnej awarii, oznaczenie na obrazie niepokojących objawów pracy turbiny oraz przekazanie ekipie serwisującej dokładnych instrukcji postępowania.



PGE EO podkreśliła, że dużym usprawnieniem jest również możliwość cyfrowego wypełnienia karty przeglądu. Zamiast długopisu i kartki papieru pracownik wykorzystuje do tego celu inteligentne okulary, wypełniając wirtualną listę kontrolną. Dane z tak wykonanej inspekcji zostaną zapisane w bazie danych i będzie można po nie sięgnąć z poziomu panelu administracyjnego.



Według PGE EO, kolejnym krokiem będzie stworzenie dokumentacji fotograficznej oraz wideo, co usprawni przepływ informacji oraz poprawi jakość prac serwisowych, a w przyszłości pozwoli na szybkie i łatwe wyszukiwanie danych historycznych.



Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł wynosi 2322,1 MW.