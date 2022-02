PGE i Orsted wnioskują o obszar sąsiadujący z lokalizacją farmy wiatrowej MFW Baltica

Obszar 45.E.1 na Ławicy Słupskiej, o który wnioskują PGE i Orsted, ma powierzchnię 17 km kw. "Sąsiaduje on bezpośrednio z lokalizacją Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, największej farmy wiatrowej budowanej na polskich wodach Morza Bałtyckiego i jednej z największych na świecie" - przekazała PGE w piątkowej informacji. Teren objęty wspólnym wnioskiem spółek znajduje się ok. 32 km od brzegu.

fot. Bloomberg

"Lokalizacja, o którą zabiegamy, uzupełnia obszar przeznaczony pod Morską Farmę Wiatrową Baltica. (...). W perspektywie najbliższych pięciu lat oddamy do użytku etapy Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy ok. 2,5 GW" - wyjaśnił cytowany w informacji Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Dodał, że pozyskanie pozwolenia umożliwi "osiągnięcie efektu synergii z projektem Baltica 2 i zagwarantuje maksymalizację wykorzystania tej części Bałtyku". Docelowo ma to zapewnić wzrost produkcji zielonej energii elektrycznej.

Rasmus Errboe, wiceprezes Orsted w regionie Europy kontynentalnej, powiedział, że obszar, którego dotyczy wniosek, ma dobrą lokalizację, "by dodać ją do już zagospodarowanego obszaru 320 km kw.", gdzie ma być zbudowana Morska Farma Wiatrowa Baltica. "Będzie ona jedną z największych morskich farm wiatrowych w naszym globalnym portfelu" – dodał.

Jak przekazano w informacji, uruchomienie pierwszego etapu projektu Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW jest planowane na 2026 r. "Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW, ma być oddany do 2027 r. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej" - stwierdzono. Przypomniano, że dla obu etapów MFW Baltica wydano decyzje lokalizacyjne, pozwolenia środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem. Otrzymały też "prawo do kontraktu różnicowego (CfD)".

W tym roku partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie. "Będą też pracować nad pozyskaniem pozwoleń na budowę, które przybliży projekt do finalnej decyzji inwestycyjnej" - dodano.

W polskiej części Morza Bałtyckiego obecnie dostępnych jest 11 akwenów, w ramach których PGE i Orsted oraz inne podmioty starają się o pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp (PSzW); największe mają powierzchnię nawet 150 km kw. - wynika z informacji.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. "Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3" - wskazano.

Wywodzący się z Danii koncern Orsted działa na kilkunastu rynkach: od USA, krajów europejskich po Azję. Oprócz morskich farm wiatrowych, firma rozwija, buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii czy bioelektrownie.