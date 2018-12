PGE ma porozumienie z PGG ws. dostaw węgla do bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

Polska Grupa Energetyczna ma porozumienie z Polską Grupę Górniczą do umowy zawartej w 2013 r. na dostawy węgla kamiennego na potrzeby bloków 5 i 6 Elektrowni Opole, podała PGE w komunikacie.

"W ramach porozumienia strony dostosowały zapisy do aktualnych wymagań formalno-prawnych oraz odstąpiły od wyznaczania ceny węgla w oparciu o wskaźniki dotyczące średnich cen energii elektrycznej, średnich rynkowych cen węgla oraz średnich kosztów uprawnień do emisji CO2. Strony ustaliły cenę węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r., natomiast ceny węgla na kolejne poszczególne okresy dostaw będą ustalane w drodze negocjacji" - napisano.



Szacowana wartość porozumienia w okresie od dnia rozpoczęcia dostaw przez 20 kolejnych rocznych okresów dostaw wynosi ok. 16 mld zł. (PAP)