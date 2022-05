PGE negocjuje cenę w kontrakcie na dostawy węgla

"Odczuwamy presję rosnących cen węgla i tu musimy brać pod uwagę dostępność wolumenów węgla, dostępność ceny tego węgla. Przypomnę, że mamy cały czas kontrakt na dostawy węgla podpisany z ustaloną ceną. Na rynku pod wpływem czynników zewnętrznych występuje silna presja na zmianę tej ceny" - stwierdził w środę podczas konferencji prasowej wiceprezes ds. finansowych PGE Lechosław Rojewski.

Wojciech Dąbrowski, fot. Marek Wiśniewski

Jak poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski, negocjacje w sprawie ceny węgla trwają. "Jesteśmy w trakcie, nie ma deadline'u, realizujemy na razie transakcje po cenach z umowy" - dodał prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Poinformował, że PGE ma długoterminową umowę z Polską Grupą Górniczą oraz posiłkuje się importem węgla.

"Zanotowaliśmy wzrost w I kw. br. w produkcji energii na węglu brunatnym. W grupie PGE był to wzrost na poziomie 18 proc. Ze względu na dostępność węgla kamiennego i również przestoje związane z remontami zanotowaliśmy spadek produkcji energii na węglu kamiennym na poziomie 21 proc." - wskazał Rojewski.

Przypomniał, że ze względu na awarię w elektrociepłowni Lublin oraz mniejsze zapotrzebowanie na ciepło produkcja elektrociepłowni gazowych grupy spadła o 22 proc.

"Odnotowaliśmy zdecydowany wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych. Rok do roku ta produkcja wzrosła o 23 proc., a sama produkcja farm wiatrowych była o 41 proc. większa" - zaznaczył Rojewski.

Dodał, że wolumen dystrybuowanej energii w I kw. 2022 r. również wzrósł o 3 proc. powyżej krajowego zapotrzebowania.

"Największy wzrost dystrybuowanej energii odnotowaliśmy u klientów przyłączonych na średnim napięciu, czyli w taryfie B. Od dłuższego czasu nie odnotowaliśmy spadku w grupie klientów detalicznych. Tym razem i tu odnotowaliśmy spadek zużycia o 0,4 proc. rok do roku. Odnosimy to do tego m.in., że skończyła się era covidowa i ludzie zaczęli wychodzić z domu" - tłumaczył Rojewski.

Wiceprezes zwrócił również uwagę, że w ciepłownictwie widoczny jest trend spadkowy ze względu na dwukrotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz ceny gazu. Jak podała spółka we wtorkowym komunikacie, segment ten osiągnął zysk EBITDA na poziomie 0,2 mld złotych, co oznacza spadek o 61 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 roku.

Prezes Dąbrowski podkreślił, że "przeżywa swój renesans" należąca do grupy PGE spółka PGE Paliwa.

"Spółka osiągnie w tym roku rekordowe wyniki finansowe. PGE sprzedaje paliwa nie tylko dla nas, ale także dla innych firm na rynku. Widzimy przyśpieszenie, jeśli chodzi o budowanie zapasów przez przedsiębiorstwa ciepłownicze" - powiedział Wojciech Dąbrowski.

Wyjaśnił, że wiele ciepłowni na wschodzie miało zapewnione dostawy z kierunku wschodniego. One w tej chwili poszukują innych dostawców i - jak zauważył prezes PGE - siłą rzeczy zwracają się do importerów paliw. "My importujemy paliwa i stąd to zwiększone zainteresowanie" - wytłumaczył.

PGE Paliwa specjalizuje się w dostawach węgla na polskim rynku energii. Świadczy także usługi związane z logistyką dostaw. Jej klientami są zakłady energetyczne, ciepłownicze, odbiorcy przemysłowi oraz firmy pośredniczące w handlu węglem w całej Polsce.

Zgodnie z wtorkowym komunikatem zysk EBITDA Grupy PGE w I kwartale br. wyniósł 2,6 mld złotych, czyli o 19 proc. więcej niż w I kwartale 2021 roku. Połowa z tego została wypracowana przez segmenty dystrybucji i energetyki odnawialnej.

Grupa PGE jest jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego. Spółka na swoich stronach internetowych informuje, że dostarcza energię elektryczną do 5,45 mln klientów. Jej obszar dystrybucji obejmuje 40 proc. powierzchni Polski. Produkuje prąd z węgla kamiennego, brunatnego oraz OZE.