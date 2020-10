PGE rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Elektrowni Turów

Elektrownia Turów, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała umowę z SEEN Technologie na rozbudowę przemysłowej oczyszczalni ścieków. Wartość kontraktu to ponad 120 mln zł.

W przesłanym PAP komunikacie rzeczniczka spółki Sandra Apanasionek poinformowała, że inwestycja zostanie zrealizowana w ramach dostosowania Elektrowni Turów do unijnych wymogów środowiskowych. Rozbudowa oczyszczalni zakończy się w ciągu 30 miesięcy od momentu podpisania umowy.



„Podpisany kontrakt to nie tylko kolejny ambitny projekt w Grupie PGE, ale przede wszystkim działanie proekologiczne mające na celu poprawę środowiska naturalnego w otoczeniu Kompleksu Turów. Realizowany projekt zapewni dostosowanie Elektrowni Turów do unijnych i krajowych wymagań środowiskowych. Do sierpnia 2021 r. wszystkie nasze elektrownie będą spełniały normy zawarte w konkluzjach BAT” – powiedziała prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Wioletta Czemiel-Grzybowska, cytowana w komunikacie.



Planowana oczyszczalnia ścieków przemysłowych oparta będzie o nowoczesne, wysokosprawne technologie membranowe – mikrofiltrację i odwróconą osmozę.



„Sprawność odwróconej osmozy to ok. 96 proc. co oznacza, że zatrzymanych zostanie ponad 96 proc. wszystkich zanieczyszczeń. Będzie to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Unii Europejskiej tak szerokie zastosowanie tych technik w obszarze oczyszczania ścieków” – podała spółka. Do oczyszczalni będą kierowane wszystkie strumienie ścieków przemysłowych powstających na terenie Elektrowni Turów, z wyłączeniem ścieków powstających w instalacjach oczyszczania gazów spalinowych, które oczyszczane będą w odrębnej specjalistycznej oczyszczalni.



Dyrektor Elektrowni Turów Oktawian Leśniewski dodał, że oczyszczone w zmodernizowanej oczyszczalni ścieki, spełniać będą wymogi II klasy wód powierzchniowych i będą kierowane do rzeki Miedzianka nie pogarszając jej stanu lub ponownie zagospodarowywane w procesach technologicznych Elektrowni Turów.



„W wyniku realizacji tego projektu Elektrownia Turów będzie pierwszą elektrownią, której oczyszczone ścieki będą mogły być zawracane do układów technologicznych, co w konsekwencji będzie powodować, że będzie bezściekowa. (…) Realizacja tej inwestycji nie tylko poprawi stan środowiska na ternie Polski, ale również korzystnie wpłynie na graniczą rzekę Nysę Łużycką” – ocenił.