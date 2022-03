PGE spodziewa się decyzji KE ws. Farmy Wiatrowej Baltica w ciągu kilku miesięcy

W środę w komunikacie PGE poinformowała, że wraz z Orsted starają się o ustalenie indywidualnego poziomu wsparcia dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Dokumentacja w tej sprawie trafiła już do Komisji Europejskiej (KE). Dodała, że PGE i Orsted notyfikowały indywidualną cenę w kontrakcie różnicowym dla obu realizowanych wspólnie etapów projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3.

Jak podano, dokumentację zweryfikował Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Ustalenie z Komisją Europejską ostatecznych cen energii w kontrakcie różnicowym jest jednym z kluczowych elementów, który pozwoli nam na podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Kontrakt różnicowy zabezpieczy duży wolumen energii po stałej cenie, co jest korzyścią nie tylko dla inwestorów, ale przede wszystkim dla odbiorców energii" - wyjaśnił prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

"Kolejnym krokiem są ewentualne pytania i finalna decyzja Komisji Europejskiej. Spodziewamy się jej w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Liczymy na konstruktywny dialog z Komisją w całym tym procesie, jesteśmy na niego otwarci i dobrze przygotowani" – zaznaczył Dąbrowski.

Prezes podkreślił, że ma nadzieję na zakończenie rozmowy z Komisją Europejską jesienią tego roku, czyli mniej więcej rok po złożeniu wniosku do URE.

Spółka zwróciła uwagę, że decyzja KE nie kończy jednak procesu ustalania ostatecznej ceny kontraktu różnicowego.

"Potem nastąpi jeszcze weryfikacja ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, który zdecyduje o ostatecznym poziomie wsparcia dla każdego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Nasza współpraca z URE przy wstępnej weryfikacji przebiegała wzorcowo. Dlatego mamy nadzieję na szybkie procedowanie sprawy także w końcowym etapie tak, by móc podjąć finalną decyzję inwestycyjną i przejść do kolejnego etapu realizacji największej inwestycji w polskiej części Morza Bałtyckiego" - podkreślono.

PGE przypomniała, że w kwietniu 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał realizowanym wspólnie przez PGE i Orsted obu etapom Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3 - wsparcie w kontrakcie różnicowym (CfD), wskazując w decyzjach maksymalną cenę wsparcia 319,6 PLN/MWh.

Oba etapy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3 - są realizowane w tzw. pierwszej fazie systemu wsparcia – zakładającej przyznanie wsparcia w drodze indywidualnej decyzji Prezesa URE.

Wyjaśniono, że w związku z wymaganiami unijnych wytycznych dotyczących pomocy publicznej dla energetyki i ochrony środowiska oraz krajowych zasad przyznawania wsparcia w pierwszej przedaukcyjnej fazie systemu ustanowionego ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych, konieczna jest indywidualna notyfikacja wsparcia dla projektu do Komisji Europejskiej.

Dodano, że PGE i Orsted jeszcze w październiku 2021 roku przekazały dokumentację dotyczącą indywidualnej notyfikacji do URE, skąd następnie trafiła ona do UOKiK. Na początku lutego 2022 roku dokumentacja została przekazana do Komisji Europejskiej.

"Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma być oddany do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej" - zaznaczono.

PGE podała, że oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). W 2022 roku partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. PGE dostarcza je do ponad 5 milionów klientów. Jednostki Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. Grupa jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Orsted - wywodzący się z Danii koncern jest obecny: w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w krajch europejskich, w Azji. W Polsce Orste działa już 10 lat, zatrudniając ok. 300 osób (ponad 6,6 tys. na całym świecie). Orsted ma doświadczenie w realizacji i rozwijaniu morskich farm wiatrowych, posiada obecnie ponad 12 GW mocy zainstalowanej w tej technologii na całym świecie. Oprócz morskich farm wiatrowych, firma zajmuje się też m.in. lądowymi farmami wiatrowymi, farmami słonecznymi.