PGE szacuje koszt dwóch pierwszych farm offshore na ok. 35 mld zł

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski podał w czwartek szacunkowy koszt budowy dwóch pierwszych morskich farm wiatrowych spółki w partnerstwie z Orstedem rzędu 35 mld zł. Zaznaczył, że PGE poniesie 50 proc. tych kosztów, bo z Orstedem partycypuje w nich po połowie.

Jak sprecyzował Dąbrowski w czwartek na konferencji prasowej, dzisiejsze szacunki mówią, że wybudowanie na morzu 1 MW mocy kosztuje ok. 13 mln zł, więc dla 2,5 GW jest to ok. 35 mld zł. "Szacujemy cały koszt budowy na od 30 do 40 mld zł" - zaznaczył prezes PGE.