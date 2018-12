PGE wybrała start-upy, które pomogą digitalizować jej działalność

Cztery start-upy wybrane przez PGE pomogą digitalizować działalność całej Grupy, poinformowały władze PGE. Młode firmy będą miały szansę wprowadzić swoje pomysły w życie, dzięki programowi akceleracyjnemu Innovation Pitch.

Program realizowany był przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PGE Nowa Energia, spółkę odpowiedzialną w Grupie PGE za zarządzanie innowacjami. Celem programu było znalezienie najlepszych pomysłów z zakresu e-commerce, zdalnej obsługi klienta, komunikacji wewnętrznej i tworzenia nowych produktów.



Jak podkreślił wiceprezes PGE ds. innowacji Paweł Śliwa, branża energetyczna to "podatne miejsce" na wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.



"Potrzeby digitalizacji działania operacyjnego szczególnie widać w sprzedaży i obsłudze klientów detalicznych, które w ramach naszej Grupy realizuje spółka PGE Obrót. Potrzeby klientów zmieniają się i rosną wraz z rozwojem technologii oraz zmieniającym się światem. W tym kierunku idziemy" – zaznaczył.



Do programu zgłosiło się kilkadziesiąt start-upów. Do finału trafiło sześć, które najlepiej odpowiadały oczekiwaniom organizatorów. W trakcie spotkania finałowego miały one okazję zaprezentować swoje pomysły podczas 10-minutowych prezentacji oraz rozmów z przedstawicielami PGE Obrót. Do pilotażu i komercyjnego wdrożenie wybrane zostały cztery start-upy.



Zdaniem wiceprezesa PGE Obrót Jana Macieja Mądrzaka, liczba i jakość projektów zgłoszonych do konkursu Innovation Pitch pokazuje olbrzymi potencjał drzemiący w synergii dużej marki z firmami nowej generacji.



"W PGE Obrót stawiamy na zrównoważony rozwój. Z jednej strony jesteśmy firmą przyjazną klientowi w tradycyjnych kanałach kontaktu z nami, a z drugiej strony aktywnie rozwijając elektroniczne kanały zdalne. Tutaj widzimy dużą rolę start-upów i liczymy na ich rozwiązania" – dodał Mądrzak.



Wśród firm, które zostały wybrane jest start-up Billon, który opracował projekt oparty o technologię blockchain. Pozwala on na zapisywanie i przetwarzanie regulowanych walut oraz dokumentów bezpośrednio na blockchainie przy prawie zerowych kosztach obsługi.



Z kolei firma EpicVR przygotowała aplikację wirtualnej rzeczywistości, wspierającej sprzedaż w internecie. Klient, mając wizualizację oferowanych produktów oraz możliwość samodzielnego komponowania oferty, bardziej angażuje się w proces zakupowy. Z tego pomysłu chce skorzystać PGE eSklep.



Natomiast pomysł PROATechnology pokazuje, jak roboty mogą wspomagać pracowników Biura Obsługi Klienta. Firma dostosowuje do indywidualnych potrzeb każdego klienta Wirtualnych Asystentów (roboty softwarowe), które wspierają procesy biznesowe, autonomicznie wykonując powtarzalne zadania w interakcji z systemami informatycznymi, dokumentami Microsoft Office lub bazami danych.



Firma GrywIT oferuje z kolei pierwszą na rynku kompleksową mobilną aplikację wspierającą zaangażowanie i zwiększającą efektywność w wielu obszarach firmy, np. HR, sprzedaż czy produkcja. Na podstawie testów badających to, co najbardziej wpływa na efektywność pracowników, powstały mobilne programy motywacyjne i rozwojowe, które skutecznie zwiększają zaangażowanie pracowników.



Z wybranymi start-upami będzie teraz kooperował Akcelerator PGE, projekt powołany w spółce PGE Nowa Energia. Zadaniem tego akceleratora jest szukanie jak najlepszych rozwiązań i dążenie do ich biznesowego wdrożenia.