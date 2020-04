PGE zamyka projekty spoza podstawowej działalności

Zarząd PGE zdecydował o zamykaniu projektów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy. Zobowiązał też spółki PGE do działań racjonalizacyjnych - podała firma. Ograniczenia nie dotyczą pomocy szpitalom i placówkom medycznym w walce z COVID-19.

Spółka zaznaczyła, że podjęta przez zarząd decyzja wynika z zapowiadanego przez jej prezesa Wojciecha Dąbrowskiego przeglądu projektów prowadzonych w Grupie pod kątem ich zasadności, rentowności, efektywności i przydatności.



"Zarząd zobowiązał wszystkie spółki z Grupy PGE do niezwłocznego podjęcia działań optymalizacyjnych i racjonalizacyjnych oraz skoncentrowania się na zadaniach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością w uzgodnieniu z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A." - poinformował cytowany w komunikacie spółki Dąbrowski.



Zarząd polecił także, by spółki z Grupy "dążyły do zwiększenia wysokości marż, ograniczały wydatki szkoleniowe oraz dokonały przeglądu projektów sponsorskich pod kątem ich zasadności i wartości wizerunkowej dla Grupy PGE".



Jednocześnie władze spółki zastrzegły, że ograniczenia nie dotyczą wsparcia finansowego systemowej pomocy szpitalom i placówkom medycznym w walce z COVID-19 prowadzonej przez administrację rządową.



PGE wyjaśniła, że decyzja zarządu związana jest z wynikami analizy korzyści projektów realizowanych w Grupie PGE oraz zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczym, społecznym i biznesowym branży energetycznej.



"Zarząd PGE kierował się przede wszystkim wynikami finansowymi i operacyjnymi Grupy Kapitałowej PGE za 2019 r., w szczególności wynikiem netto, który wyniósł -3,9 mld zł, notowaniami giełdowymi akcji PGE na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na sytuację gospodarczą w Polsce i na Świecie, ze szczególnym uwzględnieniem konsumpcji energii elektrycznej" - zaznaczyła.



Dodała, że jednocześnie zarząd podtrzymuje realizację zapowiadanych działań, czyli utrzymanie pozycji lidera w Polsce w energetyce wiatrowej na lądzie, również dzięki przejęciom, a także osiągnięcie pozycji lidera w energetyce wiatrowej na morzu. Grupa chce również umacniać ciepłownictwo i rozwijać ten obszar, by utrzymać pozycję lidera na tym rynku. Poinformowała, że na najbardziej zaawansowanym etapie przygotowania do realizacji jest projekt budowy nowej Elektrociepłowni Czechnica.



PGE podała, że finalizowane są prace na budowie lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 97 MW; projekt pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do 647 MW. Równolegle realizowany jest projekt rozwoju morskich farm wiatrowych.



"Plany Grupy PGE to osiągnięcie mocy 2,5 GW do 2030 roku. PGE realizuje także Program PV, który zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku. Grupa PGE kontynuuje również prace związane z budową dwóch nowych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra" - zaznaczyła spółka.



Firma planuje także zwiększać liczbę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów, które pozwalają na produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów, a jednocześnie rozwiązują problem z ich zagospodarowaniem. Grupa stawia również na magazynowanie energii i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS), co - jak oceniła - oznacza zintensyfikowanie działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego.