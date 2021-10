PGNiG poinformowało, że złożyło w czwartek do Gazpromu i Gazprom Exportu wniosek o zmianę ceny gazu w kontrakcie jamalskim, precyzując, że chodzi o jej obniżenie.

Spółka podała, że chodzi o modyfikację wniosku z listopada 2020 r. o zmianę ceny gazu dostarczanego w ramach kontraktu jamalskiego w kierunku obniżenia tak, aby w procesie renegocjacji mogła zostać uwzględniona aktualna sytuacja rynkowa.

„W ostatnim czasie obserwowaliśmy bezprecedensowe wzrosty cen gazu ziemnego na europejskim rynku hurtowym. Ta nadzwyczajna sytuacja stanowi podstawę do renegocjacji warunków cenowych, na jakich kupujemy paliwo w ramach kontraktu jamalskiego. W naszym przekonaniu istnieje przestrzeń do obniżenia ceny za dostarczany nam gaz” - oświadczył prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie spółki.

Jak zaznaczył Majewski, PGNiG zastrzegło możliwość traktowania złożonego w czwartek pisma jako niezależnego wniosku o renegocjację ceny kontraktowej. Działania te mogą skutkować zmianą ceny gazu pozyskiwanego przez PGNiG od Gazpromu od 1 listopada 2021 r. - wskazała spółka.

We wniosku o renegocjację i obniżenie ceny kontraktowej złożonym 1 listopada 2020 r. PGNiG wskazało, że na podstawie zapisów kontraktowych nowa cena może wejść w życie trzy lata po wejściu w życie poprzedniej zmiany ceny kontraktowej. Spółka przypomniała wtedy, że składa wniosek, ponieważ renegocjacje, rozpoczęte na skutek złożenia identycznego wniosku w 2017 r. mogą doprowadzić do wstecznej korekty ceny od 1 listopada 2017. Dlatego może żądać kolejnej renegocjacji ceny kontraktowej od dnia 1 listopada 2020 r.

Kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld m sześc. gazu rocznie. Zgodnie z tzw. klauzulą take-or-pay, PGNiG jest zobowiązane do odbioru co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego paliwa rocznie. Kontrakt obowiązuje do 2022 r.