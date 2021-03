Dzięki akwizycji norweskiej firmy INEOS, własne wydobycie gazu na norweskich koncesjach przez PGNiG wzrośnie do 2,5 mld m sześc. rocznie - poinformował prezes spółki Paweł Majewski. Jak dodał, to krok do zapełnienia Baltic Pipe gazem z własnej produkcji.

"To potężna akwizycja, dająca od razu wzrost wydobycia gazu o 1,5 mld m sześc. rocznie" - mówił Majewski w czasie prezentacji wyników PGNiG za 2020 r. O transakcji spółka poinformowała nieco wcześniej w czwartek.

Warunkami transakcji w wysokości 615 mln dol. - pomniejszonych o dochody INEOS od 1 stycznia do przejęcia kontroli przez PGNiG - jest uzyskanie zgód administracyjnych w Norwegii i korporacyjnych w polskim koncernie. To zabezpieczenie w dużym stopniu zapełnienia Baltic Pipe własną produkcją, co jest celem strategicznym spółki - podkreślił prezes PGNiG.

INEOS ma m. in. koncesje na trzech złożach produkcyjnych Alve, Marulk, Ormen Lange oraz terminal gazowy Nyhamna. Ormen Lange to drugie co do wielkości - po Trollu - produkujące złoże na szelfie norweskim. INEOS ma 14 proc. w tym złożu i perspektywy produkcji do 2045 r. - podkreślił Majewski.

Według szacunków PGNiG, dzięki przejęciu INEOS, poziom wydobycia gazu w Norwegii może osiągnąć szczytowy poziom 4 mld m sześc. w 2027 r.

Szacowana wielkość zasobów węglowodorów wynikająca z posiadanych przez INEOS udziałów w koncesjach wynosi ok. 117 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego ponad 94 proc. to zasoby gazu ziemnego.