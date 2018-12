PGNIG: dzięki Baltic Pipe będziemy mieli bezpośredni dostęp do naszych złóż

Dzięki gazociągowi Baltic Pipe uzyskamy bezpośredni dostęp do naszych złóż na Szelfie Norweskim; stąd z satysfakcją przyjmujemy decyzję o budowie magistrali, oświadczył w piątek zarząd PGNiG.

Inwestorzy gazociągu Baltic Pipe - operator polskiego systemu przesyłu gazu Gaz-System i jego duński odpowiednik Energinet poinformowali w piątek podjęciu ostatecznych decyzji inwestycyjnych o budowie nowej magistrali.



Gazociągiem Baltic Pipe - od października 2022 r. będzie można sprowadzić rocznie 10 mld m sześc. gazu ziemnego ze złóż na Szelfie Norweskim. Łącznie z dostawami poprzez gazoport w Świnoujściu, do Polski będzie mogło trafić 16-17 mld m. sześc. błękitnego paliwa z kierunków innych niż wschodni.



Baltic Pipe składa się z pięciu elementów - połączenia systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowy trasy przesyłu gazu przez Danię, budowy tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorskiego gazociągu z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym, oraz z rozbudowy polskiego systemu przesyłowego.



"Zarząd PGNiG SA z satysfakcją przyjął informację o podjęciu decyzji inwestycyjnej w sprawie budowy gazociągu Baltic Pipe. Jest to kluczowa inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG" - napisano w oświadczeniu władz gazowej spółki.



"Budowa Baltic Pipe pozwoli nareszcie sprowadzić do Polski gaz z naszych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dzięki tej inwestycji uzyskamy bezpośredni dostęp do zasobów, z których od dawna korzystają inne państwa europejskie, co ma zasadnicze znaczenie dla stabilizacji rynku gazu ziemnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział cytowany w oświadczeniu prezes Piotr Woźniak.



PGNiG poprzez swą spółkę zależną - PGNiG Norway Upstream działa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od 11 lat. Ma udziały w 20 koncesjach, a na dwóch z nich, jako pierwsza firma z Polski, pełni rolę operatora. Zgodnie ze swoją strategią, PGNiG planuje po 2022 roku wydobywać w Norwegii 2,5 mld m sześc. gazu rocznie.



W 2017 roku PGNiG zarezerwowało przepustowość gazociągu Baltic Pipe na okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2037 roku.