PGNiG: gaz dla spółdzielni i wspólnot jak dla gospodarstw domowych

PGNiG Obrót Detaliczny będzie sprzedawać gaz spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zgodnie z taryfą dla gospodarstw domowych - poinformowało PAP PGNiG. Spółka podkreśliła, że w ten sposób w pełni zastosuje się do komunikatu prezesa URE w kwestii tej sprzedaży.

Na początku października Prezes URE wydał komunikat, w którym stwierdza, że zgodnie z prawem, jeśli spółdzielnia lub wspólnota kupują gaz tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych swoich członków, to zakup ten ma podlegać zasadom, uregulowanym w taryfie dla gospodarstw domowych. Regulator podkreślił, że trafiają do niego pytania, związane z wątpliwościami interpretacyjnymi przepisów prawa. Sprzedaż gazu do gospodarstw domowych podlega bowiem taryfowaniu, a do innych podmiotów już nie. Zdarzało się zatem, że stroną umowy nie był odbiorca indywidualny, ale wspólnota bądź spółdzielnia. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki zdecydował się wyjaśnić tą kwestię i wskazał, że gaz, zakupiony wyłącznie na potrzeby zużycia w gospodarstwach domowych podlega taryfowaniu, a paliwo zakupione na inne cele przez ten sam podmiot jest z cen taryfowych zwolnione.



Jak poinformowało w czwartek PAP PGNiG, spółka PGNiG Obrót Detaliczny podjęła decyzję o pełnym dostosowaniu się do stanowiska Prezesa URE, zawartego w komunikacie.



Jak podkreślił wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak, stanowisko Prezesa URE zwiększa zaufanie do rynku gazu dużej grupy odbiorców końcowych, a tym samym sprzyja długofalowemu rozwojowi tego rynku, na czym zależy Grupie PGNiG.



Wdrożenie decyzji wprowadzane będzie etapami i w konsultacji z Prezesem URE, bowiem wymaga przygotowania do tego systemów informatycznych i zmiany umów z zainteresowanymi spółdzielniami i wspólnotami - podkreśliło PGNiG.



Jak zaznaczył w przekazanym PAP komunikacie wiceprezes Woźniak, „Grupa Kapitałowa PGNiG podejmuje szerokie działania, aby zapewnić jak największej grupie klientów stabilne dostawy gazu po konkurencyjnej cenie. Dywersyfikujemy kierunki importu, rozwijamy własne wydobycie w kraju i za granicą, a także inwestujemy w infrastrukturę dystrybucyjną realizując program przyspieszonej gazyfikacji Polski ogłoszony w październiku br. w Halinowie przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Tchórzewskiego”.



„Do 2022 roku 90 proc. mieszkańców Polski będzie miało możliwość korzystania z gazu. Rozbudowa sieci gazowej będzie sprzyjać nie tylko zwiększeniu dostępności błękitnego paliwa, ale przede wszystkim poprawie jakości powietrza, którym oddychamy my i nasze dzieci” - podkreślił Maciej Woźniak.



Wiceprezes PGNiG zaznaczył jednocześnie, że rozbudowa infrastruktury jest jednak procesem czaso– i kapitałochłonnym. „Liczymy na uproszczenie procedur administracyjnych i wsparcie Prezesa URE w zakresie stosowania stabilnych wieloletnich taryf dystrybucyjnych, które zapewniają terminowość i zwrot kosztów budowy gazociągów i przyłączy gazowych, nawet w najdalszych zakątkach Polski” – dodał Maciej Woźniak.