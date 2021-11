PGNiG: krajowe magazyny gazu napełnione prawie w 100 proc.

PGNiG jest bardzo dobrze przygotowane do zapewnienia klientom dostaw gazu w okresie zwiększonego zapotrzebowania w sezonie grzewczym - zapewniła spółka. Dostawy kontraktowe są realizowane zgodnie z zamówieniami, a magazyny pełne - podkreśliło PGNiG.

Bieżące dostawy gazu na podstawie zawartych kontraktów są realizowane zgodnie z zamówieniami zgłaszanymi przez spółkę - poinformowała PAP spółka. PGNiG przypomniało, że posiada portfolio kontraktów na dostawy gazu ziemnego oraz dysponuje zapasami w krajowych magazynach gazu, których poziom napełnienia wynosi aktualnie prawie 100 proc.

fot. Zbyszek Kaczmarek / Gazeta Polska / Forum

Operatorem polskim magazynów jest spółka z GK PGNiG - Gas Storage Poland. Ma ona w sumie siedem podziemnych magazynów gazu. W październiku, w wyniku zakończenia inwestycji w KPMG Kosakowo, łączna ich pojemność czynna wzrosła do 3,235 mld m sześc. We wtorek stopień wypełnienia magazynów GSP wynosił 97 proc.

PGNiG podkreśliło też, że wolumeny zakontraktowane w Gazprom Exporcie odbiera w punktach odbioru przewidzianych kontraktowo. Zgodnie z kontraktem jamalskim punkty odbioru to wyjścia z gazociągu jamalskiego, połączenie z Białorusią w Wysokoje, oraz połączenie z Ukrainą przez Drozdowicze/Hermanowice.

Od kilku dni, dzięki możliwościom fizycznego rewersu na gazociągu jamalskim w Mallnow na granicy niemieckiej, gaz tą rurą płynie do Polski z Zachodu. Dla PGNiG - jak podkreśliła spółka - nie stanowi to żadnej komplikacji, a z taką sytuacją rynek ma do czynienia nie pierwszy raz. W kwestii powodów takiego kierunku przepływu PGNiG stwierdziło, że nie komentuje zachowań innych uczestników rynku.

PGNiG przypomniało także, że obecnie przedmiotem rozmów z Gazpromem i Gazprom Exportem są wnioski o zmianę warunków cenowych w celu dostosowania tych warunków do aktualnej sytuacji rynkowej. PGNiG złożyło taki wniosek 1 listopada 2020 r., a 28 października 2021 r. wystąpiło o modyfikację tego wniosku, tak by zmiana warunków cenowych obowiązywała od 1 listopada 2021 r. Z kolei Gazprom i Gazprom Export złożyły wniosek o zmianę warunków cenowych w kontrakcie jamalskim 9 listopada 2020 r.

Przez cały 2020 r. PGNiG sprowadziło prawie 14,8 mld m sześc. gazu. 9 mld m sześc. pochodziło z kontaktu jamalskiego, a ponad 3,7 mld m sześc. importowano jako LNG. Dostawy z kontraktu jamalskiego kończą się z końcem 2022 r. Od października 2022 r. mają ruszyć pierwsze dostawy przez Baltic Pipe.