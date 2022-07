PGNiG w I półroczu przyjęło o 60 proc. więcej ładunków LNG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 r. PGNiG przyjęło 29 ładunków skroplonego gazu ziemnego, z czego 26 w Świnoujściu. To o ponad 60 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy liczba ładunków sięgnęła 18 - poinformowała spółka w piątek.

Dodano, że w czwartek, 30 czerwca br., do Kłajpedy przypłynął metanowiec z ładunkiem LNG zamówionym przez GK PGNiG. To druga dostawa skroplonego gazu ziemnego dla PGNiG, która dotarła w tym miesiącu do litewskiego gazoportu. Oznacza to, że razem z ładunkami dostarczonymi do terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, PGNiG odebrało w czerwcu aż osiem statków wypełnionych LNG.

"Intensyfikacja importu LNG jest odpowiedzią PGNiG na utrzymujący się kryzys na europejskim rynku gazu związany przede wszystkim z ograniczeniem dostaw paliwa z Rosji. To między innymi dzięki zwiększeniu liczby odbieranych ładunków LNG, spółka mogła zatłaczać krajowe magazyny gazu jeszcze w trakcie trwania sezonu grzewczego, a także pomimo zaprzestania przez Gazprom realizacji kontraktu jamalskiego i wstrzymania dostaw dla PGNiG od 27 kwietnia 2022 r." – podkreśla prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

PGNiG podkreśliło, że zwiększenie dostaw LNG jest możliwe m.in. dzięki rozbudowie terminala w Świnoujściu, w którym zarezerwowana przez PGNiG moc regazyfikacji wrosła od tego roku do 6,2 mld m sześc. gazu rocznie, a więc o ponad 1 mld m sześc. więcej niż dotychczas. Zaznaczono, że istotna była również rezerwacja mocy regazyfikacyjnych w pływającym terminalu w litewskiej Kłajpedzie, przez który do tej pory PGNiG sprowadziło trzy ładunki.

Przypomniano w komunikacie, że dzięki uruchomieniu w maju gazociągu Polska-Litwa, LNG odebrane w Kłajpedzie może być po regazyfikacji przesłane do Polski. Pozwala to PGNiG na dalszą dywersyfikację kierunków zaopatrzenia w gaz.

"Skroplony gaz ziemny, który 30 czerwca br. został dostarczony dla PGNiG do Kłajpedy na pokładzie metanowca Arctic Princess, pochodził z Norwegii. Z kolei dzień wcześniej do Świnoujścia trafiła dostawa gazu ze Stanów Zjednoczonych przywieziona jednostką o nazwie Gaslog Gladstone. Łączny wolumen obu ładunków wyniósł ok. 170 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji" - poinformowało PGNiG.