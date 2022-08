Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

PGNiG zawarło 12-miesięczną umowę kredytową na 120 mln euro z polskim oddziałem ICBC (Industrial and Commercial Bank of China Europe) - poinformowała we wtorek spółka.

W komunikacie PGNiG przywołało zgodę Rady Nadzorczej spółki z 13 grudnia 2021 r. na zawarcie trzech nowych umów kredytu otwartego w rachunku bieżącym, zwiększających możliwości pozyskania finansowania krótkoterminowego w okresie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umów o łączną kwotę 2,7 mld zł.