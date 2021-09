PGNiG zwiększa zakupy LNG w USA

PGNiG zawarło aneksy do umów na dostawy LNG z USA. Jak poinformowała w czwartek spółka aneksy przewidują zwiększenie dostaw o 2 mln ton LNG rocznie przez 20 lat.

Aneksy zawarto z firmą Venture Global: Venture Global Plaquemines LNG oraz Venture Global Calcasieu Pass.

W przypadku Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish aneks przewiduje zwiększenie dostaw z 1 mln ton do 1,5 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. W przypadku Plaquemines LNG w Plaquemines Parish – zwiększenie dostaw z 2,5 mln ton do 4 mln ton LNG rocznie przez 20 lat.

Jacek Sasin, fot. GK, Puls Biznesu

Kontrakty na dostawy gazu z USA zawierane przez PGNiG, projekt Baltic Pipe czy plany wydobycia na Ukrainie pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, ocenił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin po podpisaniu aneksów do umów na dostawy LNG od Venture Global.

Sasin zauważył, że po wygaśnięciu kontraktu z Gazpromem, czyli po 2022 r. ponad 9 mld m sześc. gazu sprowadzanego do Polski będzie pochodzić z USA, a dostawy od Venture Global zaspokoją ok. jedną trzecią polskiego popytu.

Pracujemy nad zapewnieniem 100 proc. dostaw gazu ze źródeł innych niż rosyjskie - dodał wicepremier.

Aneksowane w czwartek kontrakty na dostawy LNG od amerykańskiej firmy Venture Global dają PGNiG unikalne możliwości handlowe, podkreślił prezes PGNiG Paweł Majewski.

Przypomniał, że kontrakty z VG po aneksowaniu będą opiewać na wolumen 7,4 mld m sześc. gazu po regazyfikacji rocznie, co oznacza jedną trzecią dzisiejszego zużycia gazu w Polsce. To dowodzi, jak ważne są to kontrakty - zaznaczył.

Majewski przypomniał, że amerykańskiej kontrakty mają formułę Free on Board, czyli z możliwością odsprzedaży gazu innym odbiorcom.

„Umożliwia to handel na całym świecie. W tym celu wyczarterujemy cztery gazowce i będziemy w stanie dostarczać LNG praktycznie w dowolne miejsce na świecie” - zaznaczył.

Majewski podkreślił też, że rozbudowa terminali eksportowych LNG idzie dobrze i daje nadzieje na zakończenie w terminie, czyli w 2023 r.

Prezes Venture Global Mike Sable przypomniał z kolei, że PGNiG to największy odbiorca firmy, z którym przez prawie 10 lat udało się zbudować bardzo dobre relacje biznesowe.

Nasze dostawy pozwolą zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego w całym regionie - zauważył, dodając, że oczekuje równie dobrej współpracy w kolejnych latach.