PHH: przychody Grupy Interferie w wakacje wyższe o 2 mln zł wobec wakacji 2022 r.

W minione wakacje Grupa Interferie, wchodząca w skład Grupy PHH, osiągnęła przychody wyższe o 2 mln zł w porównaniu do wakacji 2022 r . - poinformował Polski Holding Hotelowy. Dodano, że hotele i obiekty w tych okresach miały frekwencję na średnim poziomie ok. 88 proc.

"W lipcu i sierpniu bieżącego roku przychody operacyjne Grupy INTERFERIE, w skład której wchodzą spółki INTERFERIE S.A. oraz Interferie Medical SPA, osiągnęły poziom 27,6 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2022 r. były na poziomie 25,6 mln zł. Oznacza to, że w minione wakacje Grupa INTERFERIE osiągnęła przychody wyższe o 2 mln zł w porównaniu do wakacji 2022 roku" - poinformował w komunikacie Polski Holding Hotelowy (PHH).

Jak dodano, w obu okresach obiekty "cieszyły się stabilną frekwencją na średnim poziomie około 88 proc.".

Przychody hotelu Interferie Medical SPA w Świnoujściu za lipiec i sierpień br. były na poziomie 11,1 mln zł; w analogicznym okresie ub.r. przychody w tym hotelu wynosiły 10 mln zł, co oznacza wzrost o 1,1 ml zł.

Natomiast przychody za lipiec i sierpień obiektu Argentyt w Dąbkach przekroczyły 6,4 mln zł, to wzrost o ok. 0,6 mln zł wobec zeszłorocznych wakacji, kiedy było to 5,8 mln zł. "Wzrost zainteresowania gości tym obiektem wynika z przeprowadzonej gruntownej rozbudowy i modernizacji, która zakończona została w bieżącym roku" - wskazał prezes Interferie i Interferie Medical SPA Łukasz Ciołek, cytowany w komunikacie.

Jak podano, średni przychód operacyjny na dostępny pokój (TotalRevPAR) za okres lipiec i sierpień br. Grupy wyniósł 467 zł i wzrósł o 37 zł wobec tego samego okresu w 2022 r., gdy był na poziomie 430 zł.

Grupa PHH liczy ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tys. pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Grupa współpracuje – jako franczyzobiorca – z sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.