Piątkowa słabość dolara

Kluczowe informacje z rynków:

USA / DANE: Opublikowane wczoraj po południu dane Conference Board nt. ufności konsumenckiej wskazały na spadek indeksu w grudniu do najniższego poziomu od 5 miesięcy. Zamiast spodziewanych 133,7 pkt. mamy 128,1 pkt. Niepokojący jest mocny spadek subindeksu oczekiwań – do 99,1 pkt. z 112,3 pkt.

USA / ZAMKNIĘCIE RZĄDU: Nadal nie udało się wypracować porozumienia w kwestii finansowania instytucji państwowych. Tymczasem sondaże wskazują, że to Trump i Republikanie bardziej tracą na tym zamieszaniu, niż Demokraci. Lider Demokratów w Senacie przyznał, że obie partie są dalekie od znalezienia kompromisu, a Trump stwierdził, że kwestia budowy muru może stać sie jednym z kluczowych elementów jego kampanii wyborczej w 2020 r.



WIELKA BRYTANIA / BREXIT: Jeremy Hunt, szef MSZ w rządzie premier May stwierdził w dzisiejszym wywiadzie dla radia BBC, że wierzy w to, że uda się przeprowadzić porozumienie przez parlament, jeżeli Unia Europejska zapewni, że tzw. backstop dla Irlandii Północnej będzie tymczasowy.



JAPONIA: Wstępne dane nt. dynamiki produkcji przemysłowej w listopadzie wypadły lepiej (-1,1 proc. m/m wobec spodziewanych -1,5 proc. m/m), ale rozczarowały odczyty sprzedaży detalicznej (-1,0 proc. m/m wobec prognozowanych -0,4 proc. m/m). Dane nt. inflacji w grudniu w rejonie Tokio wypadły mieszanie (gorzej wypadła szersza miara rosnąc jedynie o 0,3 proc. r/r, ale bazowa bez żywności pokryła się z prognozami na poziomie 0,9 proc. r/r).

EUROSTREFA / ECB: Według sondażu przeprowadzonego wśród ekonomistów na zlecenie Financial Times, największe szanse na objęcie teki szefa ECB (kadencja Draghiego mija w październiku 2019 r.) ma obecny szef Banku Finlandii, Erkki Liikanen. Niemniej nieformalnie w odpowiedziach wskazywano, że lepszym kandydatem byłby obecny członek zarządu ECB, Benoit Coeure, ale jego szanse nie są duże z powodów proceduralnych.



Opinia: Piątkowy handel rozpoczyna się gorzej dla dolara, a utrzymująca się podwyższona zmienność na rynkach akcji nadal preferuje japońskiego jena. W stawce najsilniejszych walut nie znalazł się szwajcarski frank, którego wyprzedziły waluty skandynawskie. Warto mieć jednak na uwadze, że statystyczne porównania przy mniej płynnym rynku, oraz mającym swoją specyfikę okresie końcówki roku, mogą mieć ograniczone znaczenie.

Z publikowanych w ostatnich godzinach informacji warto pochylić się nad kilkoma. Po pierwsze – grudniowy indeks ufności konsumenckiej Conference Board. Słaby odczyt mocno kontrastuje z doniesieniami nt. przedświątecznej sprzedaży detalicznej, a mocny spadek subindeksu oczekiwań może być dowodem na to, że słowa „gospodarcze spowolnienie” dotarły także do świadomości przeciętnego Amerykanina. Druga sprawa to przepychanki związane z finansowaniem instytucji państwowych. Jeszcze przed Świętami zwracałem uwagę, że Trump w żadnym stopniu na tym nie wygra, gdyż w styczniu nowy Kongres i tak postawi na swoim – mylne może być też założenie prezydenta, że zrobi z tematu budowy muru jeden z istotnych fundamentów swojej kampanii w 2020 r. Mam wrażenie, że wcześniej będzie musiał się wykazać w innych, bardziej fundamentalnych sprawach. Jeżeli swoimi decyzjami (wojna handlowa z Chinami) doprowadzi do poważniejszego kryzysu gospodarczego, to będzie mógł zapomnieć o reelekcji.

Spójrzmy na wykresy. Takie zakończenie tygodnia na koszyku dolara BOSSA USD może zapowiadać trudniejszy okres na początku stycznia. Kluczowa będzie obrona potencjalnej linii wsparcia przy 81,25 pkt. Jednym z głównych motorów słabości dolara na układach G-10 pozostanie para USDJPY. Na wykresie widać wyraźnie, że rejon oporu przy 111,37 (dołek z 26 października b.r.) spełnił swoje zadanie. Niemniej dopóki nie dojdzie do złamania wsparcia przy 110,08-12, to nie można wykluczyć, że notowania spróbują jeszcze raz powrócić w/w okolice 111,37. Z kolei na układzie EURUSD doszło wczoraj do przełamania krótkoterminowej linii trendu spadkowego, co w efekcie pozwoliło na przetestowanie oporów ponad 1,1450. Takie zachowanie rynku sugeruje też większe prawdopodobieństwo podtrzymania zwyżek zapoczątkowanych jeszcze w listopadzie b.r.