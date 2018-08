Piąty z rzędu miesięczny spadek ceny złota

Sierpień będzie piątym z rzędu miesiącem, podczas którego cena złota spadła. To najdłuższy taki okres przeceny kruszcu od pięciu lat.

Notowaniom złota nie sprzyja umocnienie dolara związane z oczekiwanym wzrostem stóp procentowych w USA, a także poszukiwaniem „bezpiecznej przystani” przez inwestorów w związku z konfliktem handlowym między USA i Chinami.

Zobacz więcej Notowania złota na rynku spot od marca

W sierpniu złoto straciło ok. 1,6 proc. 16 sierpnia kurs uncji spadł najniżej od 19 miesięcy. Od początki roku złoto staniało o ok. 7,5 proc.

Choć notowania złota ustabilizowały się w sierpniu ok. 1200 USD, to wciąż rośnie liczba pozycji na spadek jego ceny. Analitycy Citigroup Global Markets napisali, że nikt nie chce złota na świecie gdzie rentowności i ceny akcji rosną.

Złoto z grudniowych kontraktów drożeje obecnie o ok. 0,6 proc. do 1212,20 USD za uncję. Kurs złota na rynku spot rośnie o 0,5 proc. do 1206,30 USD.