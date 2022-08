Piąty z rzędu rekord ceny energii w Niemczech

Ceny energii biją rekordowy na europejskim rynku w związku z brakiem oznak końca problemów z podażą paliw, głównie gazu ziemnego, informuje Bloomberg.

We wtorek rano cena energii w Niemczech z dostawą za rok rosła nawet o 2,7 proc. do rekordowych 490 EUR za 1 MWh na European Energy Exchange. Tylko od czerwca wzrosła dwukrotnie, głównie z powodu ograniczenia dostaw gazu przez Rosję do Niemiec przez Nord Stream 1. Dodatkowo spadła możliwość dostaw LNG z USA z powodu wymuszonej przez pożar przerwy w pracy jednego z głównych terminali eksportowych w Teksasie. Problem z dostawami paliw do elektrowni powoduje także bardzo niski stan wody na Renie, który praktycznie uniemożliwił transport jedną z głównych dróg wodnych w zachodniej Europie.

fot. Bloomberg We wtorek rano gaz ziemny z wrześniowych kontraktów drożeje na platformie TTF o 2,9 proc. do 226,60 EUR za 1 MWh. Wcześniej drożał o 6,5 proc. do najwyższego poziomu od pierwszych dni marca.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗