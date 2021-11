PIE: docelowa wysokość oprocentowania będzie wyższa niż przed pandemią

Docelowa wysokość oprocentowania będzie wyższa niż przed pandemią, czyli 1,5 proc. - wskazał analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki, po decyzji RPP o podniesieniu stóp procentowych. Ocenił, że RPP powinna zakomunikować harmonogram dalszych działań.

Rada Polityka Pieniężnej (RPP) podwyższyła w czwartek stopy procentowe o 75pb – stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 1,25 proc.

fot. Adobe Stock

Jak powiedział PAP analityk, rosnąca inflacja wymusiła kolejną podwyżkę stóp procentowych. "Spodziewamy się, że cykl będzie kontynuowany, a docelowa wysokość oprocentowania będzie wyższa niż przed pandemią" - wskazał.

Dodał, że decyzja - podobnie jak w październiku - stanowi reakcje na wysokie zaskoczenie ze strony inflacji; według wstępnego szacunku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku był zbliżony do 7 proc.

Według Rybackiego prezes NBP zadeklaruje kontynuacje cyklu podwyżek. "W naszej ocenie RPP powinna zakomunikować harmonogram dalszych działań (tzw. forward guidance)" - wskazał.

Jak przypomniał, według ostatniej ankiety makroekonomicznej NBP niepewność odnośnie dalszych decyzji jest obecnie porównywalna do okresu początku pandemii. "Tak duża niepewność negatywnie przekłada się np. na decyzje inwestycyjne firm" - ocenił.

Analityk PIE prognozuje, że w obliczu podwyższonej inflacji RPP będzie zmuszona podnieść stopy procentowe powyżej poziomów sprzed pandemii (czyli 1,5 proc.). "Spodziewamy się, że inflacja w przyszłym roku oscylować będzie blisko 5,5 proc. W takich warunkach zasadny jest wzrost stopy referencyjnej do 2,5 proc" - podał Rybacki.

Jak podkreślił, taka prognoza przekracza bieżący konsensus rynkowy - ekonomiści rynkowi sugerują, że poziomem docelowym dla głównej stopy NBP będzie 2 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Obszary badawcze PIE to m.in.: handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.