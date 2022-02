PIE: pandemia, ryzyko konfliktu na Ukrainie i wyższe ceny pogorszyły nastroje w firmach

Ostatnia fala pandemii, ryzyko konfliktu na Ukrainie i rosnące ceny surowców spowodowały pogorszenie nastrojów w firmach - wskazał w środę Polski Instytut Ekonomiczny. Miesięczny Indeks Koniunktury w lutym br. spadł do 93 pkt. i był o 17 pkt. niższy niż w styczniu.

Jak poinformował PIE, po ośmiu miesiącach pozytywnych nastrojów w gospodarce, Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) w lutym 2022 r. spadł do poziomu 93,0 pkt. Względem stycznia br. jest to spadek o 17,0 pkt. Najsilniejsze spadki - jak wskazano - zanotowano w wartości sprzedaży (-48,3 pkt.) oraz liczbie nowych zamówień (-32,2 pkt.). Niższe spadki w porównaniu do stycznia odnotowano w mocach produkcyjnych (-10,5 pkt.), zatrudnieniu (-8,2 pkt.), wynagrodzeniach (-6,5 pkt.) oraz wydatkach na inwestycje w aktywa materialne i niematerialne.

Według analityków PIE, gorsza koniunktura w lutym to skutek reakcji firm na rosnące ceny surowców, materiałów, usług, presję na podwyższanie wynagrodzeń pracowników, a także obawy związane z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19. Ponadto, dość duży odsetek firm (34 proc.) uważa, że ewentualna agresja Rosji na Ukrainę może mieć silny negatywny wpływ na ich działalność. "Splot tych wszystkich zjawisk potęguje niepewność na rynku" – napisano. Wskazano, że ponad połowa uczestniczących w badaniu firm (54 proc.) w styczniu br., w porównaniu do grudnia ub.r., odnotowała spadek wartości sprzedaży, a wzrost - tylko 10 proc. Natomiast spadek liczby nowych zamówień miesiąc do miesiąca zasygnalizowało 45 proc. firm, zaś wzrost - 8 proc. "Trzeba jednak zauważyć, że odnotowane spadki dotyczą porównania do grudnia, który jest zawsze miesiącem charakteryzującym się zwiększonym popytem i podażą, a kolejny miesiąc wycisza te tendencje" - napisano. Analitycy zauważyli, że lutowe odczyty wskaźników dotyczących płynności finansowej oraz zatrudnienia i wynagrodzeń wciąż przekraczają poziom neutralny. "Co prawda, w tych komponentach MIK też odnotowaliśmy spadki m/m, ale z badań wynika, że zwiększanie zatrudnienia planuje 12 proc., a zwiększanie wynagrodzeń 23 proc. przedsiębiorstw. Ponadto, 53 proc. firm dobrze ocenia swoją płynność finansową, a ich środki finansowe pozwolą na funkcjonowanie powyżej 3 miesięcy" - czytamy. Analitycy wskazali, że w lutym 2021 r. MIK był o 6,2 pkt. niższy od obecnego pomiaru.