Wartość indeksu PMI dla polskiego przemysłu kształtuje się znacznie powyżej mediany prognoz analityków. To także najwyższy rezultat w historii badania – napisano w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do wtorkowej publikacji indeksu PMI.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w maju wzrósł do 57,2 pkt. z 53,7 pkt. w kwietniu - podała firma Markit, która go opracowuje.

„Wynik kształtuje się znacznie powyżej mediany prognoz analityków – rynkowe prognozy sugerowały stabilizację. To także najwyższy rezultat w historii badania. Bieżące wyniki zaczynają być porównywalne do ocen sentymentu w gospodarkach strefy euro czy Niemczech” – napisano w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do wtorkowych danych.

Analitycy PIE zwrócili uwagę na fakt, że wysoki wzrost indeksu PMI wynikał z silnej poprawy ocen produkcji i portfela zamówień.

„Takie oceny znajdą odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście produkcji przemysłowej. Szacujemy, że w maju dynamika sięgać będzie 25 proc. r/r. W czerwcu będzie zbliżona do 20 proc. Dalej dominować będą branże eksportowe, a szczególnie szybko powinien rozwijać się handel z Niemcami. Przedsiębiorstwa z zachodnich województw coraz rzadziej wskazują, że barierą ograniczającą rozwój jest niedostateczny popyt ze strony kontrahentów” – napisano.