PIE: przemysł utrzyma dwucyfrową dynamikę w całym III kwartale

Przemysł utrzyma dwucyfrową dynamikę w całym III kwartale. Prognozowane tempo wzrostu produkcji to ok. 10 proc., dwucyfrowa dynamika będzie osiągana przy mniej sprzyjających efektach statystycznych - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny odnosząc się do danych GUS.

W czwartek GUS podał, że produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 9,8 proc. r/r. Najlepsze wyniki osiągnęli producenci dóbr zaopatrzeniowych oraz dóbr związanych z energią. Obserwowalny wzrost aktywności nastąpił również w sektorach odpowiadających za produkcję urządzeń elektrycznych (26,4 proc.) oraz komputerów i elektroniki (25,9 proc.).