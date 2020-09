PIE: spadek PMI sugeruje mniejszą dynamikę wzrostu w kolejnych miesiącach

Spadek indeksu PMI w sierpniu sugeruje mniejszą dynamikę wzrostu w kolejnych miesiącach - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Wskazuje, że inne badania ankietowe pozwalają na większy optymizm odnośnie koniunktury w polskim przemyśle.

We wtorek firma Markit podała, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w sierpniu spadł do 50,6 pkt. z 52,8 pkt. w lipcu.



Jak wskazali analitycy PIE, słabszy wynik dalej wpisuje się w trend odbudowy aktywności widoczny w Polsce, chociaż sugeruje mniejszą dynamikę wzrostu w kolejnych miesiącach.



Komentarz IHS Markit wskazuje, że indeks obniżały komponenty związane z nowymi zamówieniami oraz produkcją. Wynik równoważyło jednak odbicie subindeksu zatrudnienia. Badanie pokazuje, że w sierpniu istotnie spadły zaległości produkcyjne, co także obniżało indeks - czytamy w komentarzu.



Według PIE, spadki ocen bieżącej aktywności w badaniu PMI nie znajdują potwierdzenia w pozostałych badaniach ankietowych. "Przeciwny obraz bowiem przedstawiają wskaźniki koniunktury GUS/KE – indeksy wskazują odbicie komponentów związanych z prognozami produkcji czy zamówieniami (zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi)" - wskazali analitycy Instytutu.



Dodali, że spowolnienia aktywności nie widać również w danych GUS o nowych zamówieniach przemysłowych.