Inflacja w maju osiągnęła najwyższy poziom w tym roku, w czerwcu wzrost cen spowolni do ok. 4,5 proc., rozpoczynając trend spadkowy - ocenił analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju o 4,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,3 proc. W kwietniu wskaźnik CPI wyniósł: 4,3 proc. rdr i 0,8 proc. mdm.