PIE: w styczniu wzrost płac niewiele wyższy niż inflacja

W styczniu br. wzrost płac był niewiele wyższy niż inflacja - wskazał w komentarzu do danych GUS Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jego zdaniem, wynagrodzenia w I półroczu wzrosną o ok. 8,5 proc., a inflacja wyniesie ok. 8 proc.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. wyniosło 6 064,24 zł, co oznacza wzrost o 9,5 proc. rdr - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. W grudniu 2021 r. płace wzrosły o 11,2 proc. rdr.