PIE: wartość e-handlu w 2021 r. może wzrosnąć o 20-30 proc.

Wartość krajowego e-handlu w 2021 r. może wzrosnąć o 20-30 proc. - szacuje ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodaje, że rośnie szansa na dogonienie europejskich liderów.

Jak wskazał w rozmowie z PAP szef zespołu gospodarki cyfrowej w PIE Ignacy Święcicki, rok 2021 rozpoczął się z niemal 10 procentowym udziałem e-handlu w całej sprzedaży detalicznej (9,1 proc. w grudniu ub.r., 9,8 proc. w styczniu br.).

Dodał, że wzrost wartości sprzedaży w 2020 r. był imponujący. "Szacunki mówią o wartościach między 35 proc. a niemal 60 proc. Taka jest też skala wzrostu raportowana przez największą polską platformę sprzedaży online, która wykazała o 54 proc. większą wartości sprzedanych towarów" - podał.

Według eksperta, w obecnym roku tempo wzrostu nie będzie już pewnie tak imponujące, choć wciąż dynamiczne – zależnie od prognoz, znajdzie się zapewne w przedziale pomiędzy 20 proc. a 30 proc. "Osiągnięcie górnej granicy tego przedziału oznaczałoby istotne przyspieszenie względem trendu sprzed pandemii" - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, jest kilka istotnych czynników, które mogą pozytywnie wpłynąć na tempo rozwoju e-commerce w Polsce, zarówno poprzez zwiększenie liczby sprzedawców jak i zachęcenie nowych grup kupujących. "Pierwszym jest oczywiście sytuacja pandemiczna, która już obecnie prowadzi do kolejnego ograniczenia działalności gospodarczej i zamknięcia sklepów" - dodał.

Wskazał, że nawet w ostatnich tygodniach, gdy sklepy były otwarte, ruch w galeriach handlowych był o ok. 25 proc. niższy niż przed pandemią. Ich ponowne zamknięcie oznacza oczywiście ponowne problemy dla sprzedawców, jednak po roku pandemii wielu z nich wzmocniło kanały cyfrowe i wprowadziło zachęty dla kupujących tą drogą.

Według Święcickiego, wejście Amazona do Polski nie spowodowało póki co przełomu, może jednak istotnie wpłynąć na zwiększenie liczby sprzedających, poprzez wzrost konkurencji i łatwiejsze wejście na rynki zagraniczne.

"Wreszcie dynamiczny rozwój nowych usług dla sprzedających – np. inwestycje największych platform w usługi typu fulfillment czyli, przekazanie logistyki – przechowywania, pakowania i wysyłki towaru do wyspecjalizowanego pośrednika, co również przełoży się na poszerzenie bazy podmiotów sprzedających przez internet" - zaznaczył.

Dodał, że patrząc na e-handel od strony zachęt dla klienta warto zauważyć rosnącą konkurencję między platformami w obszarze jakości dostawy przede wszystkim poprzez rozwój sieci paczkomatów i punktów odbioru i skrócenie terminów dostawy. "W tym kierunku rozwijają się wszystkie największe platformy obecne w Polsce" - zaznaczył.

Jak podsumował, czynników pozytywnie wpływających na rozwój e-commerce jest więc sporo. Rośnie też więc szansa na oderwanie się od trendu widocznego przed pandemią, który nie dawał nadziei na nadgonienie europejskich liderów" - ocenił.

