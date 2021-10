PIE: wzrost cen energii elektrycznej obniży konkurencyjność polskich firm

Średnioważona cena energii elektrycznej we wrześniu była wyższa o ponad 20 proc. niż w sierpniu 2021 r. i o 91 proc. niż we wrześniu 2020 r. Wzrost cen energii uderzy w konkurencyjność polskich firm – wynika z opublikowanej w czwartek analizy PIE.

„Na rynku dnia następnego średnioważona cena energii elektrycznej wyniosła we wrześniu 465,70 PLN/MWh. Oznacza to wzrost o ponad 20 proc. w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca i o 91 proc. w stosunku do września z 2020 r. W kontraktach na przyszły rok megawatogodzina także kosztuje powyżej 400 PLN. Jednocześnie wzrosły ceny innych nośników, jak gaz ziemny, które są stosowane w przemyśle. Wzrostami cen nośników najbardziej będą dotknięte energochłonne przemysły, w których koszty energii, w tym energii elektrycznej, mają duży udział w strukturze wydatków” – napisano w opublikowanym w czwartek „Tygodniku PIE”.