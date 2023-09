Pięć największych chińskich banków obniżyło oprocentowanie depozytów

Największe chińskie banki obniżyły oprocentowanie depozytów aby ochronić marże w związku z obniżeniem oprocentowania udzielonych kredytów hipotecznych, informuje Reuters.

Z informacji opublikowanych na stronach internetowych wynika, że Commercial Bank of China, China Construction Bank Corp, Agricultural Bank of China oraz dwa inne banki obniżyły oprocentowanie depozytów w przedziale od 5 do 25 pkt. bazowych.

Działania są zgodne z zapowiedziami sprzed trzech dni o umożliwieniu Chińczykom, którzy mają kredyt hipoteczny na pierwsze mieszkanie obniżenia jego oprocentowania. Będą mogli występować o to do swojego banku od 25 września.

Reuters przypomina, że na koniec czerwca łączna wartość kredytów hipotecznych w Chinach to 38,6 bln juanów (5,29 bln USD), co stanowiło 17 proc. wszystkich kredytów udzielonych przez banki.

Obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych i oprocentowania depozytów to działania mające na celu stymulować wzrost gospodarczy Chin.